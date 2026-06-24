Roberto Benigni, bomba piccante di Eva Grimaldi: "C'è stato qualcosa, ma meglio tacere"

Confessioni private, segreti finora inconfessati. E pure qualche rivelazione piccantella. Eva Grimaldi si racconta a Monica Setta, ospite di Storie al bivio di Sera su Rai 2, e spiazza tutti, conduttrice compresa.
Si parla di amori e corteggiamenti, più o meno giovanili. "Molti dei miei amori non si sanno ancora… Quando avrò 88 anni pubblicherò un libro dal titolo Nomi e Cognomi", scherza la veronese, oggi 64enne, diventata famosa con Drive In in tv e, al cinema, con Intervista di Federico Fellini, L'angelo con la pistola, Rimini Rimini - un anno dopo e Mia moglie è una bestia.
Sorprendenti le parole su Claudio Amendola: "Sono stata con lui, era tanto caruccio, proprio un bel ragazzo…". Liaison sfuggita a tutti, almeno finora, perfino ai paparazzi e ai segugi dei rotocalchi.
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Più compromettenti, per così dire, le memorie che riguardano Roberto Benigni. Il piccolo diavolo del cinema italiano, pur non troppo avvenente, ha sempre avuto al fama di tombeur des femmes. E nella sua rete pare essere caduta anche la bella Eva.
"È venuto in camerino, mi ha colpito la sua genialità", ricorda la Grimaldi all'epoca impegnata in uno spettacolo al teatro Salone Margherita. Da cosa nasce cosa e il corteggiamento è proseguito a cena. Peccato che Benigni fosse già impegnato con la sua storica compagna, l'attrice Nicoletta Braschi. "Tra noi c’è stato qualcosa, ma preferisco non ricordare… Lui era fidanzato, ma io non lo sapevo che lei era in Africa a girare… Non sarebbe carino ricordare certe cose, adesso è anche sposato con lei…".
Oggi la Grimaldi è sposata con una donna, Imma Battaglia, ma ha fatto molto scalpore la sua relazione con Gabriel Garko, divo sciupafemmine che per anni ha dovuto nascondere la sua omosessualità. "Con Gabriel c’è stato un bel bacio… Una sera eravamo in discoteca, qualche bicchiere in più, siamo caduti sul divano e lui mi ha dato un bacio vero… Io ci sono stata, ho visto questo bel ragazzone statuario, ma è stato solo un gioco".