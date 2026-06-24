Roberto Benigni, bomba piccante di Eva Grimaldi: "C'è stato qualcosa, ma meglio tacere"

Confessioni private, segreti finora inconfessati. E pure qualche rivelazione piccantella. Eva Grimaldi si racconta a Monica Setta, ospite di Storie al bivio di Sera su Rai 2, e spiazza tutti, conduttrice compresa.

Si parla di amori e corteggiamenti, più o meno giovanili. "Molti dei miei amori non si sanno ancora… Quando avrò 88 anni pubblicherò un libro dal titolo Nomi e Cognomi", scherza la veronese, oggi 64enne, diventata famosa con Drive In in tv e, al cinema, con Intervista di Federico Fellini, L'angelo con la pistola, Rimini Rimini - un anno dopo e Mia moglie è una bestia.

Sorprendenti le parole su Claudio Amendola: "Sono stata con lui, era tanto caruccio, proprio un bel ragazzo…". Liaison sfuggita a tutti, almeno finora, perfino ai paparazzi e ai segugi dei rotocalchi.