Marco Palestra, dopo la beffa l'Inter studia il piano B: su chi piomba

Sembrava una trattativa chiusa in favore dell’Inter, poi a un passo dal gong è arrivato il sorpasso del Chelsea che ha sorpreso tutti. Marco Palestra era a un passo dai nerazzurri: contatti continui, intesa praticamente raggiunta con il giocatore per 2,5 milioni più bonus e dialoghi avanzati con l'Atalanta. A Milano si respirava ottimismo. Poi, nel giro di poche ore, nella giornata di mercoledì, tutto è cambiato. A sparigliare le carte sono stati i Blues di Xabi Alonso, piombato sul talento bergamasco con una proposta che ha ribaltato gli equilibri. Il club inglese, che segue il giocatore da tempo e lo considera un investimento per il futuro, ha messo sul tavolo un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione per cinque anni.

Una cifra fuori portata per l'Inter e destinata a fare la differenza. La svolta è arrivata durante un incontro andato in scena nel capoluogo lombardo. Attraverso il proprio entourage, Palestra ha comunicato ai dirigenti nerazzurri la volontà di accettare la destinazione londinese. Una scelta che ha colto di sorpresa Marotta, Ausilio e Baccin, convinti di avere ormai in mano il sì definitivo del giocatore. L'Inter aveva già ottenuto il via libera di Oaktree per l'operazione e si era spinta fino a una proposta complessiva vicina ai 50 milioni di euro, bonus inclusi, per convincere l'Atalanta. Al calciatore era stato invece prospettato un ingaggio inferiore ai 3 milioni. L'offerta del Chelsea ha cambiato tutto e ha chiuso sul nascere qualsiasi ipotesi di rilancio.