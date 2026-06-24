Juventus, il sacrificio di Thuram per Kolo Muani: la pista prende piede

Randal Kolo Muani resta uno degli obiettivi principali della Juventus, ma per convincere il Paris Saint-Germain a riaprire davvero il dossier potrebbe servire un incastro di mercato. E in questo momento il nome che collega Torino e Parigi è quello di Khephren Thuram. Nei colloqui andati in scena negli ultimi giorni tra i due club per parlare dell'attaccante francese, il Psg avrebbe infatti chiesto informazioni anche sul centrocampista bianconero. Le due operazioni viaggiano su binari separati, ma è inevitabile che l'interesse dei campioni d'Europa per Thuram possa rendere più fluido il dialogo tra le società.
La Juventus, d'altronde, sa che per muoversi con maggiore libertà sul mercato dovrà probabilmente sacrificare almeno un pezzo importante della rosa. Il francese, arrivato un anno fa e protagonista di una stagione convincente, è uno dei giocatori che hanno mercato e che possono garantire una plusvalenza significativa. Sul piano economico le valutazioni non coincidono del tutto. I bianconeri lo considerano un giocatore da oltre 40 milioni di euro, mentre Kolo Muani viene valutato attorno ai 20.
Kessie-Theo, desideri di SpallettiLa Juventus deve ripartire dopo un’annata disastrosa e, tra una partita del Mondiale e l’altra, sarebbe nato...
C'è però un dettaglio che complica i ragionamenti del Psg: l'attaccante pesa ancora parecchio a bilancio dopo l'investimento vicino ai 100 milioni sostenuto per strapparlo all'Eintracht Francoforte nell'estate 2023. A Parigi non hanno alcuna intenzione di registrare una minusvalenza pesante e per questo continuano a mantenere alta la richiesta. Anche il gradimento del giocatore potrebbe avere un peso. Thuram non vedrebbe negativamente un ritorno in Francia. Da una parte ci sarebbe la possibilità di giocare in quella che oggi è considerata la squadra più forte d'Europa, dall'altra l'occasione di tornare sotto i riflettori del c.t. francese, dopo la delusione per la mancata convocazione al Mondiale.