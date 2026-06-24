Juventus, il sacrificio di Thuram per Kolo Muani: la pista prende piede

Randal Kolo Muani resta uno degli obiettivi principali della Juventus, ma per convincere il Paris Saint-Germain a riaprire davvero il dossier potrebbe servire un incastro di mercato. E in questo momento il nome che collega Torino e Parigi è quello di Khephren Thuram. Nei colloqui andati in scena negli ultimi giorni tra i due club per parlare dell'attaccante francese, il Psg avrebbe infatti chiesto informazioni anche sul centrocampista bianconero. Le due operazioni viaggiano su binari separati, ma è inevitabile che l'interesse dei campioni d'Europa per Thuram possa rendere più fluido il dialogo tra le società.

La Juventus, d'altronde, sa che per muoversi con maggiore libertà sul mercato dovrà probabilmente sacrificare almeno un pezzo importante della rosa. Il francese, arrivato un anno fa e protagonista di una stagione convincente, è uno dei giocatori che hanno mercato e che possono garantire una plusvalenza significativa. Sul piano economico le valutazioni non coincidono del tutto. I bianconeri lo considerano un giocatore da oltre 40 milioni di euro, mentre Kolo Muani viene valutato attorno ai 20.