Paolo Maldini è il nuovo dt della Nazionale: con lui Leonardo

Paolo Maldini ha detto sì all’Azzurro. L’ex difensore del Milan e della Nazionale ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Lo conferma a LaPresse il presidente della Figc Giovanni Malagò. Con l’ex rossonero - a sorpresa - ci sarà il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, che rivestirà il ruolo di consulente. Assieme a Malagò, i due avranno il compito di individuare il nuovo commissario tecnico azzurro.

"Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia", è la nota diffusa.

Prima dell'ufficialità, a commentare la notizia della possibilità di Maldini dt è stato Roberto Donadoni. "Mi fa piacere, sono felice per lui, ma al di là dei nomi servono le idee, servono i programmi, serve la grande voglia di mettersi in discussione e soprattutto di delegare persone che abbiano le capacità affinché si possa operare e lavorare per ritornare ai livelli che tutti noi ci auguriamo. È chiaro che sarà un percorso non immediato, ci vuole un po' di pazienza e questa pazienza deve essere facilitata da tutto il movimento a 360 gradi: da chi lavora sul campo, dai dirigenti e anche dall’opinione pubblica e dalla stampa", ha detto l'ex ct della nazionale a Sabato Sport su Rai Radio1,