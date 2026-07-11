Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Paolo Maldini è il nuovo dt della Nazionale: con lui Leonardo

sabato 11 luglio 2026
Paolo Maldini è il nuovo dt della Nazionale: con lui Leonardo

1' di lettura

Paolo Maldini ha detto sì all’Azzurro. L’ex difensore del Milan e della Nazionale ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Lo conferma a LaPresse il presidente della Figc Giovanni Malagò. Con l’ex rossonero - a sorpresa - ci sarà il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, che rivestirà il ruolo di consulente. Assieme a Malagò, i due avranno il compito di individuare il nuovo commissario tecnico azzurro. 

"Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia", è la nota diffusa.

Prima dell'ufficialità, a commentare la notizia della possibilità di Maldini dt è stato Roberto Donadoni. "Mi fa piacere, sono felice per lui, ma al di là dei nomi servono le idee, servono i programmi, serve la grande voglia di mettersi in discussione e soprattutto di delegare persone che abbiano le capacità affinché si possa operare e lavorare per ritornare ai livelli che tutti noi ci auguriamo. È chiaro che sarà un percorso non immediato, ci vuole un po' di pazienza e questa pazienza deve essere facilitata da tutto il movimento a 360 gradi: da chi lavora sul campo, dai dirigenti e anche dall’opinione pubblica e dalla stampa", ha detto l'ex ct della nazionale a Sabato Sport su Rai Radio1, 

Milan, il colpaccio: ecco chi sarà l'erede di Rafa Leao

È Anan Khalaili (21 anni) l’erede di Denzel Dumfries. Dopo aver perso Marco Palestra a causa del blitz del ...
tag
paolo maldini
giovanni malagò

Dopo la squalifica sospesa Mondiali 2026, clamoroso attacco della Uefa: "Compromessa la credibilità del Mondiale"

Al Tottenham, ma... Milan, il messaggio di Sandro Tonali: "Ne parleremo seriamente"

Il futuro della Nazionale Italia, ecco la “squadra” di Malagò: Maldini no, Mancini boh

ti potrebbero interessare

Sinner-Zverev, Adriano Panatta impietoso: "Altra sveglia"

Sinner-Zverev, Adriano Panatta impietoso: "Altra sveglia"

Mondiali 2026, morto a 25 anni Jayden Adams: aveva appena giocato con il Sudafrica

Mondiali 2026, morto a 25 anni Jayden Adams: aveva appena giocato con il Sudafrica

Jannik Sinner contro Djokovic? Senza precedenti: "Occhi feroci, il pugno..."

Jannik Sinner contro Djokovic? Senza precedenti: "Occhi feroci, il pugno..."

Jannik Sinner, l'impensabile vigilia della finalissima a Wimbledon: "Credo giochi l'Inghilterra..."

Jannik Sinner, l'impensabile vigilia della finalissima a Wimbledon: "Credo giochi l'Inghilterra..."