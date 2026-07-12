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Attentato Ranucci, FdI inchioda Elly Schlein: "Trova il coraggio di chiedere scusa"

domenica 12 luglio 2026
Attentato Ranucci, FdI inchioda Elly Schlein: "Trova il coraggio di chiedere scusa"

2' di lettura

La specialista del silenzio, Elly Schlein. Ormai celebri i suoi "ritardi" nel commentare fatti dai quali non commentare non è un'opzione. Ed in questo filone si inserisce il lungo silenzio della leader dem sul caso-Sigfrido Ranucci, su quel che sta emergendo sui suoi rapporti con Valter Lavitola e sulle ipotesi relative all'attentato subito dal conduttore di Report.

Un silenzio contro il quale picchia duro Alberto Balboni, Sottosegretario alla Giustizia, di Fratelli d'Italia. "Ricordiamo tutti le parole di Elly Schlein quando, all’estero, ha gettato ombre sul Governo nazionale dopo l’attentato a Ranucci. Elly Schlein ha detto che in Italia c’è un problema di democrazia. Poi è andata all’estero a dire che in Italia c’è un problema di democrazia - rimarca -. Poi è tornata in Italia e ha detto che in Italia c’è un problema di democrazia.  Elly, ma tu sei il problema di democrazia! Perché invece di difendere le istituzioni italiane, le offendi all’estero".

E ancora: "Perché invece di difendere la libertà di stampa, la usi solo quando ti fa comodo. E soprattutto, dopo quello che è successo a Report, dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, ancora non hai trovato il coraggio di chiedere scusa. Segretaria Schlein, noi stiamo ancora aspettando le tue scuse", conclude Balboni. 

Un video ripreso e rilanciato sui profili social di Fratelli d'Italia, a corredo le seguenti parole: "Dopo pochi giorni dall’attentato a Sigfrido Ranucci, Elly Schlein si è recata all’estero a gettare ombre sul Governo italiano, additandolo come responsabile. Segretaria, aspettiamo ancora le sue scuse", concludono dalle parti di FdI.

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