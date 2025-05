Maratea e Metapontino: la Basilicata pronta per il turismo di lusso con "La Dolce Vita Orient Express"

L’Italia vanta una nuova meta di prestigio che punta a conquistare il turismo globale. Maratea, soprannominata la “Perla del Mediterraneo”, si estende per circa 30 chilometri di costa incontaminata affacciata sul Mar Tirreno, premiata per il 21° anno consecutivo con la rinomata Bandiera Blu. Da quest’anno, sarà una delle fermate esclusive de “La Dolce Vita Orient Express”, il treno di lusso che percorre l’Italia offrendo esperienze uniche, soprattutto a viaggiatori internazionali. Chi sceglierà Maratea, il Metapontino o la Basilicata per le proprie vacanze troverà non solo un mare cristallino, ma anche un ricco calendario di eventi per un’esperienza memorabile.

Dal 29 maggio al 2 giugno, l’estate prende il via con il “Maratea Sud Fest” e “Il Richiamo del Mare”, il primo celebrando la vivace cultura locale, il secondo dedicato alla scoperta della natura. Le stradine e le piazze di Maratea si animeranno di musica, colori e profumi, creando un’esperienza sensoriale unica. Il 21 giugno, con il solstizio d’estate, le piazze diventeranno scenari naturali per la “Festa della Musica”, mentre il 29 giugno si celebrerà il Giubileo dell’Ambiente con la processione a mare in onore di Maria Santissima di Porto Salvo. Inoltre, il Palazzo De Lieto, custode di arte e storia, sarà visitabile ogni fine settimana fino al 22 giugno. Maratea offre anche numerose attività, come escursioni in kayak, immersioni o relax sulle spiagge di Marina, Acquafredda, Porto, Cersuta, Castrocucco e Fiumicello-Santa Venere.

Il Metapontino, con i suoi 40 chilometri di costa da Nova Siri a Metaponto, passando per Policoro, Scanzano Jonico, Rotondella e Marina di Pisticci, regala paesaggi mozzafiato. Dalle spiagge all’entroterra, questa zona è un mix di arte, cultura e svago, perfetta per gli amanti degli sport acquatici come vela e windsurf, grazie ai venti termici, ai fondali bassi e ai servizi offerti dal Circolo Velico Basilicata Vela dei fratelli Vena e dalla Lega Navale di Matera - Magna Grecia. L’entroterra, ricco di testimonianze storiche, porta i segni di antiche civiltà.

Il Parco Archeologico di Metaponto, con i resti dell’agorà, del Teatro Ekklesiasterion e le 15 colonne doriche del Tempio di Hera (Tavole Palatine), insieme al Museo Archeologico Nazionale della Siritide, racconta la storia delle colonie greche di Siris ed Herakleia. Non resta che esplorare una delle regioni più affascinanti d’Italia.