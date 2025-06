Isola dei Famosi: la nuova puntata, tutti a rischio eliminazione

Domani, mercoledì 4 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti sono finiti in nomination nel corso della scorsa puntata ma… tutti i naufraghi, a sorpresa, saranno a rischio esclusione. La doppia eliminazione porterà un po’ di scompiglio nel gruppo.

Per i concorrenti ci sarà anche un’importante prova ricompensa che potrebbe mettere in difficoltà il leader chiamato a prendere decisioni difficili. In studio saranno presenti Alessia Fabiani, Camila Giorgi e Carly Tommasini.