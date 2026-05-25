Milan. il nuovo mister dopo il terremoto: 5 nomi in lizza (e il preferito di Ibra)

Milan, è ufficialmente terremoto. Gerry Cardinale caccia tutti: Massimiliano Allegri, Igli Tare, Furlani e anche Moncada. Resta in sella, però, Zlatan Ibrahimovic, su cui mister RedBird avrebbe scelto di puntare, in barba agli umori della tifoseria. E ora l'universo rossonero, spiazzato e sconvolto dal tragico finale di stagione, si interroga. E si chiede chi sarà il nuovo mister. I nomi più quotati sarebbero due.

Il comunicato diffuso dalla proprietà americana ha certificato una rivoluzione totale. Regna il caos. "Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione": poche righe, ma sufficienti per sancire una resa dei conti senza precedenti in casa rossonera. Un azzeramento completo, destinato ad aprire una fase di ricostruzione ancora piena di incognite.

Nel caos generale, l'unico a restare sorprendentemente in sella è Ibrahimovic. L'ex attaccante svedese, sempre più centrale nelle strategie di RedBird, si ritrova ora al centro del nuovo corso milanista. Resta però da capire quale sarà il suo reale peso nelle prossime decisioni, soprattutto nella scelta dell'allenatore chiamato a rilanciare una squadra reduce da una stagione fallimentare.