Vincenzo De Luca, la scelta clamorosa: si barrica in casa dopo il trionfo

Si è goduto il trionfo barricato tra le mura domestiche, in totale solitudine e controllo. A 77 anni, dopo lo stop al terzo mandato da governatore, De Luca ha vinto di nuovo la fascia tricolore di Salerno e ha voluto festeggiare a modo suo: senza dover rendere conto a nessuno in presa diretta. Solo sui social ha parlato, come sempre, dicendo ciò che vuole senza contraddittorio.

Da lì ha lanciato il messaggio chiaro: "Dovrete continuare a fare i conti con me". Fino all’ultimo respiro, combatterà per Salerno, la Campania e il Sud.Il suo eterno ritorno è tutto racchiuso in questa scelta: il potere lo esercita come e quando vuole lui. Trentatré anni dopo la prima elezione, torna a governare la città senza bisogno di apparizioni pubbliche. Mentre la folla lo attendeva, lui stava a casa, spavaldo e sereno, a rimuginare sul suo “trionfo”.Anche il figlio Piero è rimasto scientificamente lontano da Salerno, quasi a simboleggiare una certa distanza dalla scena paterna in questo momento di massima affermazione personale del padre.De Luca ha vinto, ma ha preferito celebrarlo da solo, chiuso in casa. Un’immagine che fotografa perfettamente il personaggio: assoluto, solitario e sempre al centro.