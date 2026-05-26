La compatta Junior, più ricca e tecnologica

Le strade di Alfa Romeo Junior e Pedro Alonso si incrociano ancora una volta, e la coincidenza è perfetta: un doppio appuntamento che presenta molte novità. Da una parte, la compatta sportiva del Biscione arriva in concessionaria con una veste rinnovata, che la rende ancora più ricca e tecnologica. Dall’altra parte, l’attore spagnolo (protagonista della serie tv Berlino 2, già visibile su Netflix dal 15 maggio) torna protagonista nello spot Interrogatorio dedicato proprio al modello Alfa Romeo. Junior si rinnova così arricchendo il cuore della gamma con alcune importanti dotazioni tecnologiche offerte di serie, finora disponibili come optional a pagamento. In particolare, su Junior Sprint e Ti vengono aggiunte di serie il volante in pelle con le palette del cambio integrate (versioni Ibride), l’Adaptive Cruise Control, il wireless charger, il Keyless Entry, la retrocamera 180°, i sensori di parcheggio 360°, oltre agli specchi ripiegabili elettricamente riscaldati ed infine il Blind Spot Monitoring.

Inoltre, l’allestimento Ti mantiene i propri elementi distintivi- il body kit nero lucido e l’ambient lighting - rafforzando la differenziazione con Sprint. Infine, con la conclusione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Alfa Romeo è stato Automotive Premium Partner, la serie speciale dedicata assume la nuova denominazione Sport Speciale - un chiaro tributo all’Heritage del marchio – che si aggiorna con le stesse dotazioni tecnologiche aggiunte su Sprint e Ti, mantenendo gli interni specifici in Alcantara. L’evoluzione di gamma si applica trasversalmente alle versioni ibride Q4 ed elettriche. L’introduzione della nuova gamma coincide proprio con l’uscita del terzo episodio della campagna di comunicazione. L’ultimo spot con Pedro Alonso è la chiusura di una di una trilogia che ha saputo imporre un tono inedito nella comunicazione del settore automotive. In parallelo, parte una nuova offerta promozionale che consente di mettersi subito al volante della versione Sprint arricchita dai nuovi contenuti, con una rata mensile a partire da 159 € al mese. Sportiva nell’anima, compatta nelle dimensioni e dallo spiccato stile italiano, infatti, la Junior è la porta di accesso al mondo del Biscione per chi è alla ricerca di un’auto sportiva capace di emozionare. Inoltre, è uno dei modelli premium più venduti nel segmento, grazie alla gamma più completa della categoria e alla più ampia offerta di motorizzazioni: dalle versioni 100% elettriche alle ibride a due ruote motrici, fino alle ibride Q4 a trazione integrale.