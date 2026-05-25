Jannik Sinner, il siluro di Mouratoglou: "Non manderà tutto all'aria. Ci sono in ballo i soldi..."

“Per un tennista come Jannik Sinner c’è così tanto in palio e non manderà tutto all'aria per una redistribuzione migliore degli introiti. Non avrebbe senso per lui”. È questa la frase con cui Patrick Mouratoglou ha fotografato il clima che si respira al Roland Garros attorno al tema più caldo delle ultime settimane: la redistribuzione dei ricavi degli Slam.

Dopo le prime tensioni emerse agli Internazionali di Roma, dove diversi giocatori avevano aperto anche all’ipotesi di proteste più pesanti, a Parigi il malcontento si è tradotto in una forma di contestazione simbolica ma significativa. I tennisti hanno infatti scelto di limitare a 15 minuti le conferenze stampa e di evitare le tradizionali interviste televisive, mandando un messaggio preciso agli organizzatori.