Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Donzelli demolisce Vannacci: "Ecco cosa è il suo partito..."

di Roberto Tortoramartedì 26 maggio 2026
Donzelli demolisce Vannacci: "Ecco cosa è il suo partito..."

2' di lettura

Fdi smonta il generale. Giovanni Donzelli liquida Roberto Vannacci con una frase che è già una linea politica: “Chi è Vannacci non mi interessa, mi interessa cosa è FdI”. Tradotto: il problema non esiste. O meglio, esiste più nei retroscena che nelle urne. L’intervista al Foglio spiega bene cosa rappresenta il generale per il partito di Giorgia Meloni: un’operazione gonfiata dai media. Donzelli non gira intorno al tema e respinge anche l’idea di un avvicinamento del generale alla coalizione: “È solo una fantasia. Con tutto il rispetto, un governo deve dare risposte, quelle che stiamo dando, e non preoccuparsi delle profezie che si autoavverano”.

Per il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Vannacci è soprattutto un prodotto editoriale. “Sono quei fenomeni che conosco, costruiti dai giornali, che a furia di parlarne diventano veri”. E ancora: “Ha un solo candidato, in un comune, e non credo sia neppure suo, a Vigevano, e tutti a parlare di quel candidato”. Il sospetto, dentro la maggioranza, è che si stia costruendo artificialmente un competitor utile solo a indebolire Giorgia Meloni. Donzelli attacca anche i sondaggi attribuiti al generale. “Sento parlare di numeri a caso”. Quando gli ricordano il 6 o addirittura il 7 per cento, la risposta è un paragone pesante: “Erano cifre che venivano attribuite a Gianfranco Fini… e Fini era Fini”.

Sondaggio Noto per Porta a Porta: cresce ancora FdI, crolla il campo largo

Come emerge dall’ultimo sondaggio di Istituto Noto per Porta a Porta, continua la crescita di Fratelli d'Itali...

Quindi la stoccata finale: “Parliamo di Fini, un simbolo della destra berlusconiana, allora usato dai giornali per fare male alla destra”. Nel centrodestra l’idea è semplice: alla fine scatterà il voto utile e chi voterà Vannacci rischierà di consegnare il Paese alla sinistra. Donzelli chiude con una frase che vale più di un manifesto: “Detto con profondo rispetto, di Vannacci non me ne frega nulla”. Pensiero condiviso anche dalle altre forze di destra: Vannacci non lo vuole la Lega, non lo vuole Forza Italia. Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera sentenzia: “Ci sono valori non negoziabili e mi sembra chiaro che Vannacci non condivida i nostri valori”.

Vigevano, Massimo Lovati umiliato mentre Vannacci vola: il voto sorprende l'Italia

Alla tornata di elezioni Comunali, spicca il caso di Vigevano. O meglio, il doppio caso. Già, perché nel c...
tag
giovanni donzelli
roberto vannacci

Il comune pavese Vigevano, Massimo Lovati umiliato mentre Vannacci vola: il voto sorprende l'Italia

Scintille a La7 L'aria che tira, Friedman la irride e Ravetto sbotta: da Parenzo succede di tutto

Rebus alleanze Lega, lo schiaffo ai "traditori" andati con Vannacci: cosa sta succedendo

ti potrebbero interessare

Secondo voi il risultato delle amministrative avrà conseguenze sul campo largo?

Secondo voi il risultato delle amministrative avrà conseguenze sul campo largo?

Vincenzo De Luca, la scelta clamorosa: si barrica in casa dopo il trionfo

Vincenzo De Luca, la scelta clamorosa: si barrica in casa dopo il trionfo

Massimo Cacciari umilia Schlein: "Mio nipote a Venezia..."

Massimo Cacciari umilia Schlein: "Mio nipote a Venezia..."

In Laguna sprofonda la grande illusione del referendum

In Laguna sprofonda la grande illusione del referendum

Mario Sechi