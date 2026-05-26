Donzelli demolisce Vannacci: "Ecco cosa è il suo partito..."

Fdi smonta il generale. Giovanni Donzelli liquida Roberto Vannacci con una frase che è già una linea politica: “Chi è Vannacci non mi interessa, mi interessa cosa è FdI”. Tradotto: il problema non esiste. O meglio, esiste più nei retroscena che nelle urne. L’intervista al Foglio spiega bene cosa rappresenta il generale per il partito di Giorgia Meloni: un’operazione gonfiata dai media. Donzelli non gira intorno al tema e respinge anche l’idea di un avvicinamento del generale alla coalizione: “È solo una fantasia. Con tutto il rispetto, un governo deve dare risposte, quelle che stiamo dando, e non preoccuparsi delle profezie che si autoavverano”.

Per il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Vannacci è soprattutto un prodotto editoriale. “Sono quei fenomeni che conosco, costruiti dai giornali, che a furia di parlarne diventano veri”. E ancora: “Ha un solo candidato, in un comune, e non credo sia neppure suo, a Vigevano, e tutti a parlare di quel candidato”. Il sospetto, dentro la maggioranza, è che si stia costruendo artificialmente un competitor utile solo a indebolire Giorgia Meloni. Donzelli attacca anche i sondaggi attribuiti al generale. “Sento parlare di numeri a caso”. Quando gli ricordano il 6 o addirittura il 7 per cento, la risposta è un paragone pesante: “Erano cifre che venivano attribuite a Gianfranco Fini… e Fini era Fini”.