AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA DI RADIO ZETA

Radio Zeta è orgogliosa di lanciare la sua nuova campagna di comunicazione “#TeamRadioZeta”, che è stata svelata ufficialmente il 1° giugno in occasione dell'attesissimo Radio Zeta Future Hits Live al Centrale del Foro Italico di Roma. Un progetto celebrativo di una grande community, un inno all'appartenenza e alla visione di chi guarda al futuro con coraggio e senza paura. Le immagini, tra foto e video ispirati allo street fashion, mettono al centro della narrazione il simbolo che più di ogni altro rappresenta lo spirito di squadra: la maglia.

Nasce così, per l’occasione, la maglia #TeamRadioZeta, emblema di una generazione dinamica e inclusiva. Un capo che incarna i valori di chi desidera sentirsi parte di qualcosa di più grande, senza timore di esprimere la propria identità e di proiettarsi con ottimismo verso il domani. Un invito a far parte del nostro “team”, a condividere la passione per la musica e a vivere il futuro con uno spirito aperto e positivo. Con la sua filosofia “Generazione Futuro”, Radio Zeta si fa portavoce di chi, pur non avendo tutte le risposte, è pronto a porsi ogni domanda, a vivere il domani come un’avventura, ad abbracciare l’autenticità e a credere nel potere delle proprie idee e delle connessioni umane.

Ciò che rende questa campagna ancor più speciale è la sua genesi unica.

“Anche in questa occasione — commenta Marta Suraci, responsabile marketing e comunicazione di Radio Zeta e del Gruppo RTL 102.5 — l’intera iniziativa nasce da un’intuizione, da una necessità ben chiara: è finalmente arrivato il momento anche per Radio Zeta di proporsi al grande pubblico con una campagna di impatto. I numeri parlano chiaro: Radio Zeta è una radio in continua crescita, amata dal pubblico. Ancora una volta, sotto la direzione creativa di Federico Pepe e Stefania Siani, prende vita una campagna originale, realizzata in collaborazione con i giovani e promettenti talenti del CFP Bauer di Milano. Una volta definita la creatività e il messaggio da veicolare, tutto è sembrato da subito la cosa più naturale del mondo. Radio Zeta è una radio fatta dai giovani per i giovani e per tutti coloro che guardano al futuro. Chi meglio dei rappresentanti diretti di questa generazione avrebbe potuto cogliere l’essenza di questo mood, l’identità stessa di Radio Zeta? I fotografi della campagna sono studenti del biennio di fotografia del CFP Bauer, futuri professionisti pronti a entrare nel mondo del lavoro”.

Questa scelta testimonia la nostra forte connessione con la Generazione Z, il pubblico di riferimento di Radio Zeta e di tutti coloro che sono aperti al futuro. L'obiettivo era ottenere uno sguardo fresco, originale e autentico, lontano dalle convenzioni del mercato, perfettamente allineato con l'energia e la spontaneità che contraddistinguono la nostra radio.

Con oltre settant’anni di storia, il CFP Bauer è uno dei principali centri pubblici di formazione professionale in ambito fotografico e visivo a livello nazionale. Il progetto si è configurato per gli studenti come un vero e proprio project work, offrendo loro l'opportunità unica di confrontarsi con una committenza reale. I 16 studenti sono stati guidati in ogni fase della produzione, replicando un ambiente lavorativo completo e stimolante: dalla ricerca e selezione delle location, dei modelli e delle modelle, alla collaborazione con make-up artist e stylist professionisti del settore. Il tutto si è concretizzato in quattro intense giornate di shooting, seguite da un meticoloso lavoro di post-produzione delle immagini. Questo percorso, supervisionato costantemente da tre docenti professionisti del Bauer durante le riprese e da un ulteriore docente per la post-produzione, ha rappresentato un'occasione didattica di inestimabile valore.

La campagna è stata presentata anche in onda su Radio Zeta. Ospite del programma “Destinazione Zeta”, il coordinatore CFP Bauer Salvatore Pastore ha commentato: “Il progetto è nato come parte di un project work durante il secondo anno del biennio di fotografia. L’obiettivo era quello di simulare una vera committenza all'interno di un ambiente protetto come quello scolastico: un contesto in cui, mentre si impara a svolgere un determinato lavoro, si realizza anche un prodotto concreto da consegnare”.

In rappresentanza degli studenti che hanno realizzato gli scatti, Simona Grossi e Lara Andreani, hanno raccontato il lavoro dietro il progetto. “È stata un’esperienza che ha ampliato l’idea del ruolo del giovane impegnato, desideroso di mettersi in gioco. Da una parte, ci ha permesso di esprimerci come fotografi, dall’altra di rappresentare i giovani per quello che sono realmente. Abbiamo scelto di farlo attraverso le immagini, consapevoli che, soprattutto sui social, queste riescono spesso a comunicare molto più delle parole”

“Per il CFP Bauer, questa collaborazione incarna perfettamente la sua missione: offrire una formazione professionale altamente qualificata e orientata al mondo del lavoro. Trovare collaborazioni reali in un ambiente protetto come quello scolastico rappresenta un valore aggiunto inestimabile per i nostri studenti” - commenta il CFP Bauer.

La campagna #TeamRadioZeta sarà pianificata per raggiungere il pubblico in maniera capillare attraverso radio, radiovisione, sul digitale, sui social media, stampa e attraverso affissioni nelle principali città.