Massimo Cacciari umilia Schlein: "Mio nipote a Venezia..."

Venezia brucia sulla pelle della sinistra. E un ex sindaco di peso affonda il colpo. "Pazzesco il crollo dell’affluenza a Venezia... E stupefacente è il distacco di Martella da Venturini, non era mai successo in passato": parole e musica in una intervista al Corriere della Sera di Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia.

"Tutti i sondaggi parlavano di partita aperta. E poi Venezia era stato l’unico posto in Veneto dove a marzo al referendum avevano vinto i No. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati - afferma - Il centrosinistra, dopo i miei mandati, inanellò suicidi a ripetizione. Ricordate Felice Casson? Invece di puntare sulle giovani leve veneziane del Pd, nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro".