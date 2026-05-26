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SirtLife cresce con innovazione tecnologica, mercato nutrigenomica vale 630 mln dollari

SiliconDev nel capitale della Corporation portando sviluppo digitale e analisi dati
martedì 26 maggio 2026
SirtLife cresce con innovazione tecnologica, mercato nutrigenomica vale 630 mln dollari

2' di lettura

Il mercato globale della nutrigenomica nel 2025 vale circa 630 milioni di dollari. Le proiezioni indicano una crescita fino a 2,6 miliardi entro il 2034, con un tasso annuo superiore al 17%. Non è un settore emergente. È un settore che sta cambiando scala. La personalizzazione dei percorsi di prevenzione attraverso biomarcatori, profili genetici e dati biologici sta ridefinendo il rapporto tra salute, diagnosi precoce e qualità della vita. Quello che fino a pochi anni fa era ricerca accademica oggi diventa servizio: test genetici accessibili direttamente al consumatore, piattaforme di analisi del microbioma, piani nutrizionali personalizzati su base genomica.

È in questo scenario che il gruppo SiliconDev ha scelto di entrare nel capitale di SirtLife Corporation, società americana attiva nella nutraceutica avanzata, nella longevità e nella prevenzione personalizzata. Non è una diversificazione casuale. L'operazione punta a sviluppare una piattaforma integrata che connette ricerca scientifica, tecnologie applicate alla salute, medicina predittiva e analisi genetica avanzata. SirtLife porta la competenza scientifica: dai processi cellulari alla genetica applicata. SiliconDev porta ciò che sa fare da sempre: sviluppo di piattaforme digitali, integrazione di sistemi complessi, architetture scalabili e gestione di dati ad alta sensibilità.

L'intelligenza artificiale sta già accelerando questo settore: algoritmi in grado di analizzare dataset genetici e nutrizionali su larga scala, predire le interazioni tra nutrienti e marcatori genetici, e adattare le raccomandazioni in modo continuo sulla base del monitoraggio della salute. Costruire l'infrastruttura tecnologica che rende tutto questo possibile, affidabile e scalabile è esattamente il tipo di sfida su cui SiliconDev ha maturato la propria esperienza. L'obiettivo è contribuire a un ecosistema in cui ricerca scientifica, tecnologia e dati dialoghino in modo concreto, al servizio di percorsi di salute sempre più personalizzati e misurabili.

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