Sal Da Vinci, orgoglio tricolore: cosa spunta sul palco dell'Eurovision

Sal Da Vinci, che si è classificato al primo posto dell'ultima edizione di Sanremo, ha incantato il pubblico dell'Eurovision a Vienna con il brano "Per sempre sì". La prima semifinale della gara è andata in onda ieri, martedì 12 maggio, in diretta su Rai 2. Vestito di bianco, il cantautore napoletano ha portato tutta la sua energia e il suo carisma sul palco della kermesse europea. Insieme a lui anche i protagonisti del video virale su YouTube: Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, vestiti da sposi e pronti a replicare la coreografia ormai ballata da tutti.
A lasciare tutti a bocca aperta è stato un momento in particolare della performance, quando Francesca Tocca ha sfilato la gonna e si è scoperto che era dipinta di verde, bianco e rosso: i colori dell'Italia. Sal Da Vinci, insomma, ha dimostrato il valore e la forza della sua canzone a tutti, soprattutto a chi dopo la vittoria a Sanremo pensava che il suo brano non potesse essere abbastanza internazionale. Un pregiudizio sbagliato, considerando la risposta del pubblico di Vienna, che si è lasciato trasportare dalle note di "Per sempre sì", ballando e cantando con entusiasmo.
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Il brano, inoltre, è uno dei più ascoltati su Spotify tra quelli in gara. E al televoto tutto può succedere. "Lo stadio ha tremato, voce pulita, esibizione pazzesca, noi abbiamo cantato e ballato. Siamo davvero in buone mani", ha detto Elettra Lamborghini, conduttrice in Italia insieme a Gabriele Corsi.
Sal Da Vinci e quei 24 milioni: il botto clamoroso del cantanteL’Eurovision Song Contest si prepara a incendiare Vienna con un retrogusto – al solito ormai - decisamente p...
Sal Da Vinci all’Eurovision con— butterfly ✨ (@butterflyfreee9) May 12, 2026
Per Sempre Sí ♥️ #Eurovisión pic.twitter.com/9puBKmMRrX