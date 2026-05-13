Sal Da Vinci, orgoglio tricolore: cosa spunta sul palco dell'Eurovision

Sal Da Vinci, che si è classificato al primo posto dell'ultima edizione di Sanremo, ha incantato il pubblico dell'Eurovision a Vienna con il brano "Per sempre sì". La prima semifinale della gara è andata in onda ieri, martedì 12 maggio, in diretta su Rai 2. Vestito di bianco, il cantautore napoletano ha portato tutta la sua energia e il suo carisma sul palco della kermesse europea. Insieme a lui anche i protagonisti del video virale su YouTube: Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, vestiti da sposi e pronti a replicare la coreografia ormai ballata da tutti.

A lasciare tutti a bocca aperta è stato un momento in particolare della performance, quando Francesca Tocca ha sfilato la gonna e si è scoperto che era dipinta di verde, bianco e rosso: i colori dell'Italia. Sal Da Vinci, insomma, ha dimostrato il valore e la forza della sua canzone a tutti, soprattutto a chi dopo la vittoria a Sanremo pensava che il suo brano non potesse essere abbastanza internazionale. Un pregiudizio sbagliato, considerando la risposta del pubblico di Vienna, che si è lasciato trasportare dalle note di "Per sempre sì", ballando e cantando con entusiasmo.