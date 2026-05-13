Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

Sal Da Vinci, orgoglio tricolore: cosa spunta sul palco dell'Eurovision

di
Libero logo
mercoledì 13 maggio 2026
Sal Da Vinci, orgoglio tricolore: cosa spunta sul palco dell'Eurovision

2' di lettura

Sal Da Vinci, che si è classificato al primo posto dell'ultima edizione di Sanremo, ha incantato il pubblico dell'Eurovision a Vienna con il brano "Per sempre sì". La prima semifinale della gara è andata in onda ieri, martedì 12 maggio, in diretta su Rai 2. Vestito di bianco, il cantautore napoletano ha portato tutta la sua energia e il suo carisma sul palco della kermesse europea. Insieme a lui anche i protagonisti del video virale su YouTube: Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, vestiti da sposi e pronti a replicare la coreografia ormai ballata da tutti.

A lasciare tutti a bocca aperta è stato un momento in particolare della performance, quando Francesca Tocca ha sfilato la gonna e si è scoperto che era dipinta di verde, bianco e rosso: i colori dell'Italia. Sal Da Vinci, insomma, ha dimostrato il valore e la forza della sua canzone a tutti, soprattutto a chi dopo la vittoria a Sanremo pensava che il suo brano non potesse essere abbastanza internazionale. Un pregiudizio sbagliato, considerando la risposta del pubblico di Vienna, che si è lasciato trasportare dalle note di "Per sempre sì", ballando e cantando con entusiasmo. 

Sal Da Vinci, Mario Biondi: "Tutto pizza e mandolino. Quindi..."

Sal Da Vinci all'Eurovision rappresenterà quell'immagine dell'Italia che all'estero continua a es...

Il brano, inoltre, è uno dei più ascoltati su Spotify tra quelli in gara. E al televoto tutto può succedere. "Lo stadio ha tremato, voce pulita, esibizione pazzesca, noi abbiamo cantato e ballato. Siamo davvero in buone mani", ha detto Elettra Lamborghini, conduttrice in Italia insieme a Gabriele Corsi. 

Sal Da Vinci e quei 24 milioni: il botto clamoroso del cantante

L’Eurovision Song Contest si prepara a incendiare Vienna con un retrogusto – al solito ormai - decisamente p...
tag
eurovision
sal da vinci
vienna

Stereotipi Sal Da Vinci, Mario Biondi: "Tutto pizza e mandolino. Quindi..."

Inarrestabile Sal Da Vinci e quei 24 milioni: il botto clamoroso del cantante

Tutte le date Abbuffata live: da Vasco Rossi a Sal Da Vinci

ti potrebbero interessare

Sempio, a 4 di Sera gli audio dell'intercettazione in auto: la frase inedita che si è lasciato sfuggire

Sempio, a 4 di Sera gli audio dell'intercettazione in auto: la frase inedita che si è lasciato sfuggire

La Pennicanza, bomba di Fiorello: "Maneskin, la data della reunion"

La Pennicanza, bomba di Fiorello: "Maneskin, la data della reunion"

Redazione
Leo Gassman insultato dai collettivi: "Fascista, non devi cantare per FdI"

Leo Gassman insultato dai collettivi: "Fascista, non devi cantare per FdI"

Massimo Sanvito
Dritto e Rovescio, "Caprarica deve farsi gli affari suoi": cala il gelo in studio

Dritto e Rovescio, "Caprarica deve farsi gli affari suoi": cala il gelo in studio