Giovanni Malagò, ora è ufficiale: si candida alla presidenza Figc

Giovanni Malagò si candida ufficialmente alla presidenza della Figc. L’ex presidente del Coni oggi, mercoledì 13 maggio, depositerà la propria candidatura. Romano, sessantasette anni, concorrerà per conquistare la poltrona della Federazione Italiana Giuoco Calcio, rimasta orfana del presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite all’ennesima mancata qualificazione della Nazionale dai Mondiali (la terza consecutiva). La mossa di Malagò si inserisce in un contesto politico-sportivo già ben definito, caratterizzato da un significativo appoggio da parte di tante componenti, Lega Serie A in testa.