Gestione Navigazione Laghi: presentazione Piano industriale 2025-2029

Si è tenuta a Cernobbio - ospiti del Sindaco Matteo Monti - presso Sala polifunzionale dell’Istituto Comprensivo “Don Umberto Marmori, la seconda tappa dell’evento di presentazione pubblica del Piano Industriale 2025-2029 della Gestione Navigazione Laghi.

In apertura il video di saluto del Ministro per le Disabilità on. Alessandra Locatelli, che ha ringraziato l’Ente governativo per l’impegno il lavoro svolto sul tema trasporto pubblico e accessibilità di tutti i viaggiatori.

Il Progetto illustrato dai vertici dell’Ente, vigilato dal Ministero delle infrastrutture, nelle figure del Gestore Governativo Pietro Marrapodi e del Direttore Generale Alberto Chiovelli, è nato su input del Ministro Salvini ed è finalizzato ad un potenziamento mirato su diversi assi strategici aziendali, grazie a risorse ministeriali.

Sono previsti oltre 110 milioni di Euro di investimenti per rinnovamento infrastrutture e flotta, ulteriori 7 milioni per la digitalizzazione dei servizi, oltre ad una implementazione della pianta organica ed efficientamento dei processi, in particolare in tema di rafforzamento degli standard di sicurezza.

“Stiamo lavorando, grazie al sostegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, insieme a Regione Lombardia per l’individuazione di un luogo idoneo dove poter realizzare un terzo cantiere sul Lago di Como in modo da rafforzare le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie della flotta – afferma Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente – così come verrà portato avanti il lavoro di riqualificazione del cantiere di Dervio, che rappresenterà un sito produttivo di particolare valore per tutte le attività manutentive e per la costruzione delle nuove unità. Stiamo inoltre completando le prove di navigazione della nuova imbarcazione ibrida che prenderà servizio entro l’anno. Il servizio di trasporto pubblico di linea della Navigazione Lago di Como è un elemento fondamentale del sistema lariano ed il suo sviluppo potrà certamente contribuire a migliorare l’attrattività e l’offerta turistica.”

In chiusura l’intervento dell’Autorità politica di Governo con delega alla programmazione economica, il Sottosegretario sen. Alessandro Morelli: “L’interesse del Governo è quello di sostenere e valorizzare le specificità di ogni lago. Navigazione Laghi è il vettore naturale per raggiungere questo obiettivo: protagonista di un servizio pubblico che va oltre il trasporto locale, diventando leva di sviluppo turistico, sociale e ambientale.

È in questa visione che si inserisce il Piano Industriale 2025–2029, frutto dell’attenzione del Ministro Salvini e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: un investimento strategico di oltre 110 milioni di euro, destinato al rinnovo della flotta, alla digitalizzazione dei servizi, al miglioramento delle infrastrutture e al rafforzamento della sicurezza e dell’organico.

Navigazione Laghi ha due grandi compiti: garantire il diritto alla mobilità per tutti – residenti, pendolari, turisti – e promuovere, allo stesso tempo, lo sviluppo economico e l’attrattività dei territori. Come ente pubblico e interlocutore terzo, è nella posizione ideale per dialogare con gli attori locali, come le Camere di Commercio, su obiettivi condivisi e nell’interesse collettivo.

Navigare oggi significa anche alleggerire la viabilità stradale, ridurre l’impatto ambientale e rendere più efficaci gli spostamenti quotidiani. Il Lago di Como, con le sue caratteristiche orografiche complesse e la pressione crescente del turismo di massa, impone soluzioni integrate, capaci di coniugare efficienza, sostenibilità e qualità del servizio.

In questa direzione si colloca anche il passaggio della fiaccola olimpica sul Lario nel 2026, a bordo di un battello Navigazione Laghi: un segnale simbolico, ma concreto, di sinergia istituzionale e valorizzazione del territorio, che guarda al futuro con visione e fiducia”.