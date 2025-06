Leone d'oro alla carriera a Kim Novak

Sarà lei, la leggendaria attrice Kim Novak a ritirare alla Mostra del Cinema di Venezia (dal 27 agosto al 6 settembre), Il Leone D'Oro alla Carriera. Nell'accettare la proposta Kim ha dichiarato: “Sono molto colpita di ricevere questo premio in un festival così importante. Essere riconosciuta per l'insieme del mio lavoro, in questo momento della mia vita è un sogno che si avvera. Il tempo che trascorrerò a Venezia, riempirà di gioia il mio cuore”. A dire il vero, anche il nostro. Come dimenticare la sua bellezza unita alla capacità di interpretare ruoli che hanno fatto la storia del cinema americano dell'epoca d'oro , e con un box office mondiale nel '58, '59 e '60. Lei, l'ultima delle grandi stelle, oggi è rimasta una leggenda con film che continui a vedere, senza stancarti mai partendo da “La donna che visse due volte”, diretto da Alfred Hitchcock, “Picnic “L'uomo dal braccio d'oro”, “Una strega in paradiso”, tanto per citarne solo alcuni. Il viso d'angelo, però nascondeva un carattere che non accettava il controllo su di sé e sulle scelte che voleva fare.Non voleva diventare una “pupattola”gestita da HarryCohn della Columbia. Aveva saputo che lui diceva di aver fabbricato la Novak per rendere nervosa Rita Haywort...ma nessuna come lei era una brillante interprete. In occasione del festival sarà presentato il documentario “Kim Novak's Vertigo”, di Alexandra Philippe, con la collaborazione dell'attrice.