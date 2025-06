MEDIASET RICORDA SILVIO BERLUSCONI CON UNO SPECIALE IN ONDA IN SIMULCAST SULLE RETI MEDIASET E TGCOM24

In occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo fondatore con “Caro Presidente, il tempo vola”, uno speciale che intreccia memoria e attualità, ricordi privati e riflessioni pubbliche. Il racconto, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, andrà in onda giovedì 12 giugno alle 20.40 in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24.

Attraverso immagini, testimonianze e pensieri, “Caro Presidente, il tempo vola” ripercorre la vita del Cavaliere con uno sguardo personale e rispettoso su una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Italia contemporanea. Lo speciale attraversa i due anni trascorsi senza di lui, immaginando cosa avrebbe pensato o detto sui principali fatti che hanno segnato la politica e l’attualità del Paese.

Il racconto si apre e si chiude con un abbraccio tra Toni Capuozzo e Pier Silvio Berlusconi: il primo, il 14 giugno 2023, giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, allo Studio 20 di Cologno Monzese; il secondo, l’11 giugno 2025, durante il momento di ricordo organizzato al Campus Mediaset con tutti i dipendenti e collaboratori dell’Azienda. Due momenti distanti ma uniti dal medesimo sentimento: il ricordo ancora vivo di Silvio Berlusconi, nella memoria di chi gli è stato vicino e nella storia del Paese.