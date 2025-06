AL FESTIVAL DI TAORMINA ARRIVA MONICA BELLUCCI. HA RITIRATO SUL PALCO DEL TEATRO ANTICO IL PREMIO SPECIALE INTERNAZIONALE

Tailleur di lino bianco, capelli lunghi e un'eleganza innata, Monica Bellucci, dice di non sentirsi una Diva: ma lo è! E poi, è simpatica, affascinante e semplice. A Taormina è giunta per ritirare un Premio Speciale Internazionale voluto dalla Direttrice Tiziana Rocca. Un bel riconoscimento per un'attrice che ho sempre considerato brava, intellettualmente e in senso recitativo. Se qualche “ignorante”, l'ha criticata è perchè ha confuso la sua riservatezza per la non capacità di esprimersi al meglio sul set. Ma oggi, Monica vince, sotto ogni aspetto. Vi raccontiamo il perchè.

Monica, al festival si festeggiano anche i 25 anni di Malena, il film che aveva girato con Tornastore: che effetto le fa rivederlo?

“E' un film attualissimo perchè racconta la storia di una donna che deve difendersi dalla mentalità di certi uomini. Ringrazio Tornatore per avermi fatto vivere un'esperienza indimenticabile in questa terra, la Sicilia ,fonte d'ispirazione per il cinema mondiale”.

Come incontrò Tornatore?

“Avevo girato uno spot televisivo, e lui mi disse: se faccio un film, vorrei girarlo con te. Un giorno mi chiamò e mi ricordò ciò di cui avevamo parlato. Così nacque Malena”.

Da allora ad oggi, in cosa si sente cambiata?

“La passione per il mio lavoro è rimasta la stessa, ma non è la mia priorità: ho due figlie. Giro molti film con registi giovani perchè ho fiducia in loro, fanno cose belle, mi piace vedere come si muovono sul set”.

Girerà un nuovo film?

“Sì, a luglio vado a Palermo, giro un film con Tortorici, tratto da un libro, ma per ora non posso dire di più”.

Sua figlia è diventata un'attrice: che consigli le da?

“Si parla di cinema, ci raccontiamo, anche se alla sua età ero un po' diversa da lei Quando avevo 20-30 anni ero sempre in viaggio con una valigia al seguito, ma quando sono diventata madre, molte cose sono cambiate, ho capito che avevo bisogno. di emozioni più forti”.

Qualcuno ha criticato sua figlia ( seppur brava ne IlGattopardo), cosa risponde?

“Che spesso le critiche e i giudizi servono a capire chi sei, servono a crescere”.

Tornando a lei, alcuni giorni fa alla domanda rivolta a Chaterine Denevue sulla situazione di Depardieu, lei ha risposto che non gradiva farlo. E Monica, cosa risponde?

“Beh, io non mi sono mai trovata in situazioni che non sapevo gestire, Imbarazzanti, sì, ma sono stata fortunata. Del resto siamo capaci di superare certe situazioni con la nostra intelligenza, se la parte emotiva che non è in grado di farlo. L'educazione poi, ci salverà”.

Sta vivendo un grande amore con il regista Tim Burton, ce ne parla?

“Tim è la persona con cui sto. Lo rispetto , è un'artista incredibile. Vedo la sua passione in ciò che fa, la sua curiosità. E' il mio uomo.”