Ravetto (Lega), bene Arera su energia nucleare

"Positive le parole del presidente di Arera Bessenghini, che riconosce il valore del dibattito, fortemente promosso anche da Matteo Salvini e dalla Lega, sull'utilizzo dell'energia nucleare come sistema per garantire al nostro Paese autonomia energetica e sostenibilità economica. I troppi no ideologici del passato hanno bloccato lo sviluppo infrastrutturale dell'Italia. Oggi invece, guardiamo con fiducia al futuro, puntando con convinzione a quelle soluzioni innovative e capaci di assicurare sviluppo e crescita a tutto il sistema produttivo nazionale, guardando con fiducia anche al taglio della bolletta energetica. Avanti così". Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto a margine della presentazione della Relazione annuale 2025 di Arera in corso alla Camera dei Deputati.