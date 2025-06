HOLLYWOOD SI È TRASFERITA A TAORMINA, MA TRA I PREMIATI A VINCERE SU TUTTI LA DIRETTRICE ARTISTICA TIZIANA ROCCA

Spenti i riflettori sulla 71esima edizione del Taormina Film Festival si pensa già a quella del 2025. Non era mai accaduto di vedere tanta Hollywood sul palco del Teatro Antico che ogni sera era sempre sold out. Il merito va a Tiziana Rocca un'abile direttore artistico che in pochi mesi è riuscita a portare al festival registi e attori straordinari. Partendo da Martin Scorsese a Michael Douglas, Catherine Denevue, James Franco, Monica Bellucci, Helen Hunt e Goffrey Rush, un festival, che come ha detto, il regista Ferzan Ozpetek “ ha fatto bingo”. Il premio al miglior film è andato a“The rule of Jenny Pen”,la migliore attrice è Ebada Hassan, il migliore attore Geoffrey Rush. Tiziana Rocca molto bella, avrebbe potuto indossare i panni dell'attrice, tra l'altro è anche la moglie del famoso regista Giulio Base, ma ha scelto di far apparire e aiutare gli altri. Certo, non è passata inosservata: alta circa un metro e ottanta, capelli biondi e lunghi, savoir fare...molto spesso chi non la conosceva chiedeva: come si chiama questa attrice? Viene anche lei da Hollywood? Non viene, ma ci va spesso, anche lì la amano tutti.