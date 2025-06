Turismo: Enit, in 2024 spesa indiani 377 mln (+29,3%)

Il mercato indiano e' uno di quelli in forte crescita, che ha voglia d'Italia: solo nell'ultimo anno (2024) la spesa dei viaggiatori indiani in Italia ha raggiunto quota 377 milioni di euro crescendo del +29,3% rispetto al precedente, cosi' come i pernottamenti complessivi sono aumentati di quasi l'8% (circa 3,9 milioni). E' quanto emerge dai dati Enit, che partecipa a Namaste India, evento in programma a Milano promosso dalla Camera di commercio italiana in India, dedicato alla promozione di marchi indiani che investono nel nostro Paese. Nel dettaglio, prosegue l'ente, la spesa per i viaggi di lavoro e affari cresce significativamente con un incremento del +45,5%, per motivi personali la spesa cresce del +21,9% e i pernottamenti del +30%. Tra i viaggi in Italia per motivi personali, le vacanze rappresentano la voce piu' rilevante, sia in termini di spesa, con una quota del 64,4% sul totale, sia per numero di visitatori con il 37,8%. Altra voce molto richiesta quella di viaggi studio dall'India verso l'Italia. "Il mercato indiano rappresenta uno di quelli che cresce maggiormente per investimenti nel nostro Paese. Frutto di lavoro costante e impegno, grazie a una forte sinergia pubblico-privato per aumentare la visibilita' dell'Italia all'estero", commenta Ivana Jelinic, ad di Enit. "Solo nell'ultimo anno sono stati spesi nel nostro Paese dai viaggiatori indiani quasi 380 milioni di euro, sintomo dell'attrattivita' dell'Italia".

Il mercato indiano ha voglia d'Italia: solo nel 2024 la spesa dei viaggiatori indiani in Italia ha raggiunto quota 377 milioni di euro crescendo del +29,3% rispetto al precedente, così come i pernottamenti complessivi sono aumentati di quasi l'8% (circa 3,9 milioni). Sono i dati diffusi dall' Enit in occasione di Namaste India, evento promosso a Milano promosso dalla Camera di Commercio italiana in India. Nel dettaglio, la spesa per i viaggi di lavoro e affari cresce significativamente con un incremento del +45,5%, per motivi personali la spesa cresce del +21,9% e i pernottamenti del +30%1. ''Il mercato indiano rappresenta uno di quelli che cresce maggiormente per investimenti nel nostro Paese. Frutto di lavoro costante ed impegno, grazie ad una forte sinergia pubblico-privato per aumentare la visibilità dell'Italia all'estero. Solo nell'ultimo anno sono stati spesi nel nostro Paese dai viaggiatori indiani quasi 380 milioni di euro, sintomo dell'attrattività dell'Italia'' ha commentato Ivana Jelinic, ad Enit. Tra i viaggi in Italia per motivi personali, le vacanze rappresentano la voce più rilevante, sia in termini di spesa, con una quota del 64,4% sul totale, sia per numero di visitatori con il 37,8%. Altra voce molto richiesta quella di viaggi studio dall'India verso l'Italia.