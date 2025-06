Al San Raffaele Sulmona un gesto di solidarietà che fa la differenza: nuove attrezzature per la riabilitazione donate dall’International Inner Wheel

I dispositivi donati - un’apparecchiatura per stimolazione elettrica funzionale (VIK 8) e un mobilizzatore per arti inferiori (ARTROMOT-K1) - andranno a potenziare il lavoro svolto quotidianamente presso l’Unità Spinale e l’Unità Neuromotoria.

“Al Distretto 209 Inner Wheel va la nostra più sincera gratitudine per la generosa donazione” ha commentato Giovanni Iacutone, Direttore Sanitario della Casa di Cura San Raffaele, “un contributo di grande valore per la nostra struttura e per il miglioramento dei servizi sanitari offerti alla comunità. Il gesto di solidarietà e attenzione nei confronti della salute pubblica è per noi motivo di profonda riconoscenza e testimonia l’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà territoriali. È un segno di attenzione che va oltre la donazione materiale: è un abbraccio alla nostra missione”.

L’iniziativa si inserisce all’interno dell’impegno dell’International Inner Wheel – una delle più grandi organizzazioni femminili di servizio al mondo – nel sostenere progetti in ambito sanitario e sociale, a beneficio delle comunità locali.