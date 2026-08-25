Jannik Sinner, il giallo sul video: "Ma non doveva riposarsi?"

Una certezza e un giallo. Jannik Sinner non disputerà l'ultimo grande Slam della stagione: gli Us Open. L'annuncio è arrivato direttamente dal numero uno al mondo sui suoi profili social. Il mistero, però, riguarda il suo ginocchio. Pare che l'azzurro non si senta ancora in grado di disputare un torneo del genere al meglio delle sue forze. Come ha spiegato l'altoatesino, ora necessita di un periodo di riposo per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Ma nessuno ha ancora capito quale sia il problema di salute di Sinner. Una diagnosi precisa non c’è. È tutto fumoso. In nome di un legittimo diritto alla riservatezza.

Nel frattempo sono già circolate le prime teorie del complotto. È stato diffuso un video di Sinner che mostra l'azzurro allenarsi proprio nel giorno in cui ha ufficializzato il suo forfait a New York. E sulla Stampa, Stefano Semeraro si è posto qualche domanda: "Ma non doveva riposarsi? Perché affaticare l’articolazione dolente se il rientro alle gare è previsto (nel migliore dei casi) solo a fine settembre? Allora che cosa c’è sotto?". Lo stesso quotidiano, però, ha sottolineato che la privacy resta un diritto di tutti. Anche di un campione così amato dagli italiani come Jannik Sinner.