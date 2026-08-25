L'Aria Che Tira, Silvia Sardone zittisce Benedetta Scuderi: "Sapete chi li chiamava così?"

La sinistra accorsa in difesa di Sea Watch. Per Benedetta Scuderi il tema non sono le navi delle ong che salvano persone in mare, quanto più l'Italia che non deve fare accordi con la Libia. Parole che scatenano la reazione di Silvia Sardone. In collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di martedì 25 agosto su La7, l'europarlamentare della Lega tiene a precisare che "chi fece accordi con la Libia, mi sembra di ricordare, era Minniti del Pd... Un'altra cosa voglio dire - prosegue - è stata citata la frase taxi del mare anche quella taxi del mare era un termine che utilizzano i grillini. Lo dico così anche perché quando sento parlare di campo largo è sempre bello raccontare che i taxi del mare lo dicevano i grillini".

Ma non finisce qui: "Sull'ultima questione, per quanto riguarda la Sea-Watch, si parla di un'inchiesta molto, molto preoccupante che vede tra l'altro indagato anche un esponente della Sea-Watch. La procura di Brindisi dice praticamente che c'è favoreggiamento all'immigrazione. Perché che cosa verrebbe fatto? Verrebbero presi accordi con barconi".