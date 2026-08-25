GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CANE: BAUKING SGUINZAGLIA IL TURISMO

Uno degli slogan è NO PETS, NO PARTI/Y, senza gli animali non si parte e non c’è la festa e lo rende noto in occasione della giornata internazionale del cane che celebra il ruolo dei cani, degli animali in generale, dalla compagnia , al supporto, alla sicurezza, ai salvataggi, alla Pet Therapy, nella nostra società col fine di prevenire anche l’ignobile fenomeno dell’abbandono. In linea con l’Hashtag della Polizia di Stato #senontiportononparto.

Il 6 agosto è andata on line Bauking Url: WWW.BAU-KING.com , la startup italiana dedicata a coloro che scelgono di viaggiare in compagnia di un animale domestico e che punta a rivoluzionare il turismo con un portale digitale che mette al centro le nuove famiglie e un principio radicalmente nuovo: il Pet non è un’aggiunta al viaggio, ma un’estensione del suo umano.

«Non vendiamo camere d’albergo o biglietti per i trasporti . Vendiamo felicità e affidabilità. La felicità di poter partire insieme senza ostacoli, senza trovare divieti, dichiara la senatrice Biancofiore, Founder e President.»

C’è una frase che appartiene al vecchio modo di concepire il turismo e che Bauking vuole definitivamente consegnare al passato: “viaggiare con l’animale al seguito”. Perché il Pet non “segue” più nessuno. Viaggia con noi. È parte integrante della nostra vita, delle nostre scelte, dei nostri affetti e, sempre più spesso, della nostra stessa idea di famiglia.

Cogliendo questa trasformazione sociale nasce Bauking, startup italiana del travel-tech che sta letteralmente costruendo una nuova categoria del turismo mondiale, il Pet Tourism: un ecosistema nel quale il Pet non sia più considerato un problema da gestire alla fine della prenotazione, ma uno dei protagonisti del viaggio fin dal primo click. Emerge da ogni analisi che i proprietari degli animali , o Pet Parents come ormai vengono unanimemente definiti, decidono la destinazione in base al benessere e alle modalità di accettazione del Pet e Bauking facilita questa scelta mettendo in evidenza solo le infrastrutture turistiche testate, più idonee.

Il mondo è cambiato molto più velocemente dell’industria turistica. Esistono famiglie con bambini e animali, coppie senza figli che condividono la propria vita con uno o più Pet, single per i quali il cane o il gatto rappresentano una presenza affettiva fondamentale, DINK – Double Income, No Kids – spesso caratterizzati da elevata capacità di spesa e propensione al viaggio, famiglie allargate, coppie LGBT+ e, più semplicemente, milioni di persone che hanno costruito liberamente la propria idea di famiglia. Famiglie diverse, unite da una stessa esigenza: non separarsi da chi amano quando partono.

Bauking è dedicata a tutti loro , ai 10 milioni di italiani che solo questa estate stanno viaggiando con un animale al seguito tra mille difficoltà e ai 540 milioni nel resto del mondo, in fortissima ascesa. Non per consentire semplicemente di “portare il cane o il gatto o il coniglio in vacanza”. Ma per affermare una filosofia completamente nuova: il Pet è il nuovo compagno di viaggio.

Un viaggiatore vero e proprio. Un pawsenger. Un’estensione del proprio umano,che paga un biglietto e quindi ha tutto il diritto di essere considerato alla stregua di un vero ospite.

Bauking non è l’ennesimo portale di prenotazioni, Bauking intende risolvere un problema comune a milioni di padroni di animali al mondo e anche la scelta del glicine, colore della serenità, accompagna questo fine. È una piattaforma digitale integrata ad alta complessità tecnologica, progettata e sviluppata dalla DNA Factory di Bacoli e guidata dall’ingegnere informatico e CTO Daniel Russo, per aggregare progressivamente in un unico ecosistema tutti gli elementi necessari alla costruzione di un viaggio on demand con il proprio Pet.

L’obiettivo è ambizioso: connettere nel tempo tutte le compagnie aeree pet friendly, treni, traghetti, hotel e resort, stabilimenti balneari, ristoranti, parchi e attrazioni, servizi veterinari, pet care, assicurazioni e servizi dedicati, consentendo al viaggiatore di organizzare l’intera esperienza attraverso un unico ambiente digitale. Non soltanto sapere dove il Pet è ammesso. Ma sapere come sarà accolto. Con quali limiti. Con quali servizi. Con quali costi. Dove potrà entrare. Dove potrà accompagnarci. Come potrà viaggiare. Cosa troverà a destinazione. E costruire finalmente la vacanza a 360 gradi, senza trasformare ogni partenza in una corsa a ostacoli.

La startup con sede a Bolzano nell’acceleratore Noi Techpark e a Bacoli , ha già raccolto un milione e mezzo di euro pre seed, sostenuta da imprenditori del calibro di Giampaolo Angelucci Presidente di Finanziaria Tosinvest, Danilo Iervolino founder di Pegasus, Francesco Zaccariello E-Pharma- Etida tra i più noti startupper di successo italiani, i fratelli Podini della Podini Holding di Bolzano , i fratelli Damiani di Damiani gioielli, Nicole Berlusconi nota attivista per i diritti degli animali, la famiglia De Gennaro titolare dell’Università Lum di Bari, i costruttori e immobiliaristi Paola Santarelli, Cristian Trio, David Limentani e Pierluigi Toti, l’imprenditore alberghiero Giovanni Naldi, Luigi Cavallari di Natuna Servizi, la Ceo italiana di Amadeus ,Francesca Benati, la Abel Holdings che investe in start up e fa capo all’imprenditore Leonida Bellini, Innovaliadell’imprenditore Antonio Porsia e l’imprenditore della sanità Pio Bastoni, il professore di finanza aziendale Roberto Mazzei, investitori che hanno creduto nella visione e nelle potenzialità di un mercato destinato a cambiare profondamente l’industria dei viaggi.

Bauking è già partner di Trenitalia e Traghetti.com e sta lavorando alla definizione degli accordi con ITA Airways, Aeroitalia e SkyAlps. Sul fronte alberghiero sono già coinvolte catene di alta reputazione come Sina Hotels, Mangia’s, Naldi Collection, TH Collection, Starhotels, Club del Sole, Italian Hospitality Collection, Valtur e molteplici alberghi indipendenti, mentre nelle prossime settimane la piattaforma si prepara a superare 2.000 strutture, ampliando progressivamente il network con molte altre catenenazionali ed internazionali con le quali sta finalizzando i contratti. Il primo grande laboratorio sarà ovviamente l’Italia. Poi l’Europa.Quindi Stati Uniti e Nord America, Sud America, Asia ed Emirati Arabi dove la presenza degli animali domestici sta crescendo a ritmi incredibili. Perché Bauking è stata concepita fin dall’inizio non come una startup locale, ma con una vocazione internazionale: diventare il punto di riferimento globale per una nuova generazione di viaggiatori, dando vita alla nuova frontiera del Travel.

Il cambiamento non è soltanto culturale. È economico. Il turismo tradizionale cresce a ritmi medi nell’ordine del 3-4% l’anno. Il Pet Tourism può viaggiare su dinamiche di crescita vicine al 12-13%. La ragione è sotto gli occhi di tutti. Cresce il numero degli animali domestici. Cambia la struttura delle famiglie. Aumentano i single. Aumentano le coppie senza figli. Cresce la disponibilità a spendere per il benessere e le esperienze condivise con il proprio Pet. E soprattutto sta cambiando il rapporto tra esseri umani e animali. Quello che per l’industria turistica era un segmento marginale sta diventando una delle grandi economie emergenti del turismo mondiale. Un turismo peraltro sostenibile e fortemente destagionalizzato perché col Pet si viaggia tutto l’anno, prediligendo le zone meno affollate e Bauking è l’unio portale al mondo che accompagna questa rivoluzione.