Rafa Leao, l'Aston Villa si raffredda. Ma spunta un club a sorpresa

Rafael Leao affida ai social un messaggio che, in pieno mercato, lascia spazio a diverse interpretazioni. "Dio sta guidando questo", ha scritto il portoghese in una storia Instagram, senza aggiungere spiegazioni. Una frase che arriva mentre il futuro dell'attaccante del Milan resta ancora tutto da definire, con la chiusura della sessione ormai vicina e diverse possibilità sul tavolo.

Secondo l’ultimo aggiornamento de La Gazzetta dello Sport, la pista che nelle ultime ore sembrava aver preso quota è quella dell'Aston Villa. Il club inglese ha mostrato interesse concreto e Leao avrebbe gradito la destinazione, anche per la possibilità di misurarsi con la Premier League, campionato che insieme alla Liga rappresenta lo scenario più gradito al portoghese. L'operazione, però, non è mai arrivata a un passo dalla conclusione.

Il problema principale resta economico. Il Milan valuta il giocatore su cifre importanti, mentre l'Aston Villa considera troppo alta la richiesta in rapporto al rendimento e al valore attuale di Leao. Anche l'ingaggio pesa sulla trattativa e contribuisce a rendere più complicato un accordo. Così, rispetto alle prospettive di appena 24 ore prima, la strada inglese si è raffreddata sensibilmente, pur senza essere definitivamente tramontata.

Sul mercato resta allora anche il Galatasaray, che da tempo guarda con interesse al portoghese. Il club turco sarebbe disposto a garantire a Leao condizioni economiche molto allettanti, ma dovrebbe aumentare la propria offerta al Milan per convincere i rossoneri a lasciar partire il giocatore. Nel frattempo Jorge Mendes continua a muovere le sue carte. Il procuratore ha proposto Leao anche al Tottenham, alla ricerca di una soluzione che possa riaprire il dossier Premier League. Restano pochi giorni per capire quale sarà la destinazione del portoghese. E quella frase pubblicata sui social, "Dio sta guidando questo", aggiunge un'altra tessera a un futuro ancora avvolto nell’incertezza.