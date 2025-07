"Architettura tra le vette”: l'incontro per Cultural Olympiad 

Si terrà a Cortina il 18 Luglio 2025 dalle ore 15,30 nella Sala Cultura del Palazzo Poste, il primo dei due eventi del ciclo d’incontri "Architettura e Restauro per il Futuro", un progetto che si inserisce nell’ambito di Cultural Olympiad di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso per promuovere i valori Olimpici, valorizzando il dialogo tra arte, cultura e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Gli incontri verteranno su importanti tematiche come la conservazione e il restauro degli immobili, evidenziando l'importanza di preservare l'identità architettonica italiana per le generazioni a venire.

Organizzato dalla rivista di architettura THE PLAN e Confrestauro, l’associazione che riunisce restauratori, aziende produttrici di materiali, architetti ed esperti del settore e con il patrocinio del Comune di Cortina d'Ampezzo, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'Ordine degli Architetti di Belluno, l’incontro dal titolo “Architettura tra le vette - Forme, materiali e soluzioni innovative per abitare e costruire in alta quota, nel rispetto del paesaggio, del clima e della tradizione alpina”, approfondirà le sfide specifiche del restauro nelle aree alpine e il loro impatto sullo sviluppo turistico e culturale.

Ad aprire i lavori, l’introduzione di Alberto Rui, Presidente di Confrestauro e i saluti istituzionali dell’Onorevole Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura, Scienza e Ricerca della Camera dei Deputati, del Senatore Luca De Carlo, Presidente IX Commissione, di Fabiola De Battista, Presidente Ordine degli Architetti PPC di Belluno e di Domenico De Maio, Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026.

A seguire, moderata da Manuelita Maggio, architetto e fondatrice dell’agenzia di comunicazione Setteluci, una tavola rotonda alla quale prenderanno parte gli architetti Tommaso Tommasi, Architettura Tommasi, Giuseppe Cangialosi, Fondatore MZC +, Luigi Fumagalli, Fondatore Atelier Verticale con Nicola Zucca, Fondatore di Hara Life e Arianna Beretta, Direttrice della Scuola di Restauro di Botticino.

Gli eventi vantano il supporto di aziende partner di rilievo come Abitzai, Aernova, Capoferri Serramenti, Calcherra San Giorgio, Fila, Keim, Novamobili, Ruffato Mario, Umana, Viktoria Konsulting e Zonin.

Il secondo evento “Restauro e Innovazione: l’Architettura del Futuro - Preservare l’eredità storica, rigenerare gli spazi e rispondere alle sfide ambientali del domani nel percorso di Valorizzazione Culturale verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026” è previsto a Milano il 3 dicembre dalle 18,00 presso la Pinacoteca di Brera.