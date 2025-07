Georgia Mos, la carica della dj in "Pum pum"

L’energia contagiosa e la carica esplosiva di Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica tra le migliori dj al mondo, torna a farci ballare con un nuovo singolo “Pum Pum” che dal 18 Luglio sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme.

L’eclettica dj dal carattere cosmopolita e globale che ha saputo conquistare le folle dei palchi più prestigiosi al Mondo grazie allo straordinario carisma delle sue performance si prepara così a far scatenare il pubblico con una hit frizzante tutta da ballare per un’estate in costante levare e dal sapore indimenticabile.

“Sono davvero onorata di tornare con questo nuovo singolo – dichiara Georgia Mos – una produzione che rispecchia tutta la mia grinta e positività, un vortice di energia allo stato puro che fuoriesce con la musica e che in grado di trasmettere solo buon umore. Pum Pum è in grado di farci alzare il volume per tutta l’estate trasportandoci in quella dimensione spensierata fatta di energia, sorrisi, affetti e condivisone. Le sonorità e la lingua brasiliana hanno in questo una potenza incredibile, un mix perfetto di calore, sensualità e ritmica potentissima. Amo follemente la cultura brasiliana e con questo brano ho voluto renderle omaggio”

Tra sonorità brasiliane, sound afro con richiami caraibici e contaminazioni elettroniche PUM PUM è così un sorprendente mix di elementi diversi in grado di catturare sin dal primo ascolto trasportando l’ascoltatore immediatamente della dimensione tipicamente frizzante di sole good vibes, tipiche della stagione estiva. Un invito a vivere l’estate nel pieno delle proprie energie e senza pensieri facendo esplodere il cuore di gioia proprio come fosse un “PUM PUM”. Una banger hit perfetta per i club e per il pubblico internazionale. Sensuale, diretta, senza filtri.

PUM PUM arriva sulla scia travolgente di EMPTY” e “AIN’T NO SUNSHINE” due brani che hanno fatto da apripista inaugurando la nuova stagione artistica tutta in musica di Georgia Mos. Tre release, tre anime, ma un unico filo conduttore: l’Afro sound contemporaneo, un trittico musicale pensato per scuotere il dancefloor e attraversare le emozioni. “EMPTY” nasce da un contrasto emotivo: la voglia di ballare anche nei momenti in cui l’umore è basso. Beat profondi, percussioni afro e un groove avvolgente si intrecciano con synth minimali per trasmettere quella sensazione sospesa tra malinconia e potenza. “AIN’T NO SUNSHINE” è invece la reinterpretazione di un classico eterno.

Il celebre brano di Bill Withers viene rivisitato in chiave Afro House con un tocco elettronico elegante. Una versione club-friendly ma rispettosa dell’originale, in cui il calore del soul incontra la ritualità del ritmo africano.

Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea, Georgia Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l’ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigioso internazionale. Il suo brano “If you had my love”, re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto in poco tempo oltre 4 milioni di ascolti su Spotify, sino alla recente collaborazione discografica con l'artista svizzera Pull N Way nel brano "Will you follow me?", sono solo alcune delle chicche a cura di Georgia Mos. Tra i suoi grandi successi anche “Call 911” feat Ella Loponte e “Amami a tempo” disco cantato e co-prodotto da Georgia per Universal Music, Ego Music “Y U?” feat Nino Lucarelli, e la sua imperdibile versione remix de “La primavera” di Jovanotti che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico.

“Anche se negli ultimi anni le donne dj hanno più spazio e più credibilità nel mondo musicale internazionale penso in generale ci sia ancora parecchia strada da fare – prosegue Georgia Mos - Fortunatamente io ho sempre avuto supporto da parte dei miei colleghi, ancora troppo spesso però noto come per alcuni sia “strano” vedere o ascoltare una donna in consolle. Io continuo a lavorare sodo e non mi arrendo, sogno nuove collaborazioni e continuo a produrre, spero un giorno di poter condurre un programma radiofonico o televisivo tutto mio”

Georgia, originaria di Sanremo ma cittadina del mondo e con una cultura “open mind” si appassiona sin dalla tenera età alla musica studiando da ragazzina canto e chitarra classica. L’amore incondizionato per la musica la porta da subito a viaggiare per il mondo, fino a stabilirsi a Londra dove coltiva la sua passione per il Djing e la musica elettronica. Dopo memorabili esibizioni in alcuni tra i più importanti locali come il “Nikki Beach” di Miami, il “1 OAK” di New York, “Vip room” di Cannes e il “Privilege” di Ibiza, solo per citarne alcuni, locali in cui suonare per una donna non è proprio all’ordine del giorno, Georgia ha sdoganato ogni limite con la sola forza della sua musica. Ha partecipato al programma In Italia ll successo arriva con il programma televisivo “TOP DJ” in onda su Italia Uno, come unica concorrente donna.

Da lì inizia un’importante tour in Europa e in Asia (China, India e Nepal) suonando in alcuni tra i più importanti club, venendo premiata anche come “Best New Comer Djane” nella classifica di Djane Mag mondiale. Negli anni pubblica diversi dischi in collaborazione con producer e artisti internazionali superando milioni di streaming su spotify.Ha sfilato più volte sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia suonando come dj officiale di Cartier.