Pichetto Fratin e le bollette: "Lavoriamo per ridurre il prezzo"

"Le condizioni per mantenere il prezzo attuale ci sono, lavoriamo per ridurlo". Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica al forum Connact Energy "Energia: le politiche Ue per rilanciare la competitività industriale e ridurre i costi per le famiglie".

"Lavoro perché non ci siano sorprese - spiega -, stiamo agendo con tutti i mezzi possibili per evitare che esistano sorprese" riguardo alle bollette energetiche.

"Dobbiamo garantire gli stoccaggi di gas per il termoelettrico e siamo a un buon livello – ha aggiunto -. Diciamo che le condizioni ci sono tutte per mantenere il prezzo attuale, anzi dobbiamo agire per abbassarlo".