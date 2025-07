LA TERRA DEI “FUOCHI” RINASCE CON IL GRANDE CINEMA

Si è svolta a Roma, nella sala stampa della Camera Dei Deputati, la presentazione della prima edizione del “Carditello Film Festival - Oltre i Fuochi”, (dal 28 al 29 luglio). Il progetto metterà in luce un luogo che dall'abbandono e il degrado rinasce, anche con il cinema. Il risveglio della “terra dei fuochi” è un atto d'amore verso chi ha sempre lavorato in un luogo martoriato da gente senza scrupoli procurando morte e dolore. A presentarlo la giornalista Rai Margherita Basso. Presente: il vice presidente della Commissione Bicamerale Ecomafie Gimmi Cangiano di Fratelli d’Italia: “Sono particolarmente emozionato, ha dichiarato - questa è la mia terra, quella che amo. Un luogo martoriato perché ha continuato a generare morte, tra roghi tossici e rifiuti. Lo Stato è intervenuto rendendo questa terra straordinaria. L’idea di fare un festival del cinema a Carditello? È stata geniale,” risponde. Saranno tante le iniziative culturali, tra convegni cinema e ambiente”. Tra gli ospiti, segnaliamo: Giancarlo Giannini, Martina Stella, Gabriele Cirilli, Roberto Ciufoli e il regista Marco Spagnoli. In conferenza stampa anche il Sindaco di San Tammaro Vincenzo D'angelo: “Le istituzioni ci sono vicine - ha sottolineato - viviamo anche l'attenzione del Governo”. Insomma, oggi c'è voglia di riscatto, di attenzione e di rinascita culturale nel cuore della Campania. Il Direttore Artistico del festival è Maximilian Law, che ammette: “quando mi è arrivata la proposta di assumere la direzione di questo progetto, non ho avuto dubbi, per la sua nobile causa e il suo dinamismo.” Ad aggiungere una motivazione molto valida sulla nascita del festival è anche Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello: ”Stiamo lavorando alacremente per riaffermare l'identità della Campania Felix - spiega Maddaloni - per rilanciare Carditello come baluardo della legalità e location turistica ideale”. Se c'è uno che ama tutto ciò che è green è Roberto Ciufoli: “Ho un buon rapporto con la natura – ammette - amo stare all'aria aperta, vado a cavallo e sono un giocatore di polo. Quando verrò al festival sono certo che mi sentirò a mio agio”.