Ceglie Messapica, paziente in attesa per ore: mancano gli anestesisti

Crescono le preoccupazioni per le condizioni del centro riabilitativo di Ceglie Messapica, recentemente passato da gestione privata alla sanità pubblica. Un grave episodio ha riacceso l’allarme: un paziente in condizioni critiche, ricoverato in rianimazione, ha dovuto attendere diverse ore prima di essere intubato, a causa dell’assenza di anestesisti disponibili.

A denunciare l’accaduto è il consigliere regionale Luigi Caroli, che riferisce come l’intervento, previsto nella tarda mattinata, sia stato possibile solo in serata. "Per ore – ha spiegato – il personale ha cercato invano anestesisti negli ospedali vicini". Anche la Cisl Funzione Pubblica è intervenuta, parlando di un “grave segnale di disorganizzazione” che evidenzia problemi strutturali nella gestione del centro. Il sindacato ha inoltre chiesto chiarezza sul futuro dei lavoratori precari ancora in attesa di stabilizzazione.

Il caso, com'era ampiamente prevedibile, ha sollevato interrogativi sulla qualità dell’assistenza e sulla tenuta dei servizi dopo il cambio di gestione, riaccendendo il dibattito sulla sanità pubblica e sul fabbisogno di personale medico specializzato.