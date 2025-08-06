Ponte sullo stretto, Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi: "A te che lo hai sognato"

"A te amore mio, che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!!!". Marta Fascina, con tanto di cuore e simbolo dell'infinito, dedica sui social a Silvio Berlusconi la giornata di oggi, che ha visto l'ok definitivo del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. L'ultima compagna del Cav pubblica su Instagram un video che ritrae il fondatore din FI mentre parla del Ponte: "Una grande opera indispensabile, della quale si discute da molte anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto - spiegava Berlusconi - costituisse una delle infrastrutture più importanti per il nostro Paese e non ho mai cambiato idea".