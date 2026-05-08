Giorgia Meloni oltre il record di Berlusconi: quella data sul calendario...

A confermare questo tam tam è Alessandro Campi, politologo che conosce benissimo le dinamiche all'interno del centrodestra: "Più che il raggiungimento del record, che è una ragione effimera, credo sia importante come presentarsi agli italiani. Credo sia stata una scelta intelligente da parte della premier Meloni quella di insistere, in questa fase, sui temi socio-economici". Secondo Campi, docente di Scienza politica all’Università di Perugia, "è vero che la coperta è corta. Ma è molto più utile secondo me presentarsi agli italiani dando l’idea di aver elaborato delle proposte concrete in campo economico, invece di arroccarsi su misure identitarie come quelle su sicurezza e immigrazione. E con una stabilità che è il vero asset di questo governo in Europa".

Secondo Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4, sarebbe sensato "usare i mesi che mancano alla scadenza della legislatura per valutare il lavoro dei singoli ministri. Qualora il centrodestra riuscisse a rivincere le elezioni non avrà più quelle wild card che gli sono state concesse la scorsa volta. In sostanza, non potrà più sbagliare quei 3-4 ministri che ha sbagliato". Ad alcuni suoi ministri, conclude il Foglio, "Meloni vuole che arrivi il messaggio: nel momento giusto sarò disposta a dare un segnale. Anche forte".