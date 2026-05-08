Giorgia Meloni oltre il record di Berlusconi: quella data sul calendario...

Il record assoluto di longevità per un governo, quello di Silvio Berlusconi, è un risultato alla portata per Giorgia Meloni. Ma come sottolinea un retroscena del Foglio, la premier ha tutta l'intenzione di raggiungerlo dando segnali forti in grado di non pregiudicare il vero obiettivo del centrodestra: rivincere le elezioni politiche.
Meloni, si legge, "in queste settimane avrebbe accarezzato l’idea di sostituire altri ministri, dopo aver messo alla porta Daniela Santanchè (ma anche il sottosegretario Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi). Magari non subito, aspettando la fine dell’estate".
Prima, scrive il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, c'è da affrontare temi cruciali per lanciare la volata-2027: l'economia, innanzitutto. E poi la nuova legge elettorale ancora in cantiere.
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A confermare questo tam tam è Alessandro Campi, politologo che conosce benissimo le dinamiche all'interno del centrodestra: "Più che il raggiungimento del record, che è una ragione effimera, credo sia importante come presentarsi agli italiani. Credo sia stata una scelta intelligente da parte della premier Meloni quella di insistere, in questa fase, sui temi socio-economici". Secondo Campi, docente di Scienza politica all’Università di Perugia, "è vero che la coperta è corta. Ma è molto più utile secondo me presentarsi agli italiani dando l’idea di aver elaborato delle proposte concrete in campo economico, invece di arroccarsi su misure identitarie come quelle su sicurezza e immigrazione. E con una stabilità che è il vero asset di questo governo in Europa".
Secondo Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4, sarebbe sensato "usare i mesi che mancano alla scadenza della legislatura per valutare il lavoro dei singoli ministri. Qualora il centrodestra riuscisse a rivincere le elezioni non avrà più quelle wild card che gli sono state concesse la scorsa volta. In sostanza, non potrà più sbagliare quei 3-4 ministri che ha sbagliato". Ad alcuni suoi ministri, conclude il Foglio, "Meloni vuole che arrivi il messaggio: nel momento giusto sarò disposta a dare un segnale. Anche forte".
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Il governo Berlusconi II è arrivato a 1.412 giorni in carica. Quello Meloni è attualmente a 1.293. Vuol dire che mancano 120 giorni esatti, circa 4 mesi, per entrare nella storia della Repubblica. Sì, a settembre ci saranno davvero dei giorni da segnare con il cerchietto rosso sul calendario.