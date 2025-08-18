Il dr. Gary Gambassi: "Star bene con se stessi fa la differenza"

Il motto del dottor Gary Gambassi è uno: "Star bene con se stessi fa la differenza". Gambassi, medico chirurgo, ha da sempre una visione precisa: aiutare le persone a sentirsi bene con se stesse, valorizzando la loro naturale bellezza.

Il dottor Gambassi é laureato in Medicina e Chirurgia e si è specializzato in campo traumatologico ricostruttivo con obbiettivo di restituire e ripristinare forma e volume a chi, purtroppo, ha subito menomazioni e danni traumatici nei migliori ospedali tedeschi ed italiani. Successivamente ha maturato un’ampia esperienza in interventi e trattamenti di ultima generazione, unendo competenza tecnica e sensibilità artistica.

Fondatore di Gambassi Med (gambassimed.it), il dottor Gambassi offre ai suoi pazienti percorsi personalizzati che integrano chirurgia estetica, medicina estetica e tecniche di ringiovanimento con tecniche mini-invasive e non invasive. La sua filosofia si basa su un approccio sartoriale, in cui ogni intervento è studiato per rispettare l’armonia del volto e del corpo. Ogni caso viene affrontato con la massima attenzione e cura .

Oltre alla professione, Gary è costantemente impegnato nell’aggiornamento scientifico, partecipando a congressi internazionali e collaborando con colleghi di fama mondiale. Il suo obiettivo è portare in Italia le più innovative metodiche estetiche, garantendo sempre sicurezza, qualità e risultati naturali.