Agricoltura: Carloni, al via i crediti d’imposta per la formazione. Da oggi operativo strumento voluto dalla Lega per giovani imprenditori

“È ufficialmente operativo, a partire da oggi e fino al 24 settembre 2025, il credito d’imposta per la formazione nella gestione dell’azienda agricola. Un importante risultato fortemente voluto dalla Lega che ha sempre lavorato per il rafforzamento dell’imprenditoria agricola giovanile. L’imprenditoria giovanile agricola ha bisogno di strumenti concreti per affrontare un contesto in continua evoluzione. Oggi, più che mai, è necessario acquisire nuove competenze per rendere le aziende competitive e moderne. L’esperienza maturata in questi anni, e che ho voluto fortificare con questa legge, mi porta a una convinzione precisa: la redditività e la competitività delle aziende agricole sono direttamente proporzionali alle competenze messe in campo da chi le guida, imprenditori e manager. Questa misura, di cui sono promotore e primo firmatario, è il frutto di un lavoro concreto, fatto di ascolto, confronto e di una volontà politica chiara. La Lega continuerà a stare al fianco di chi cura e coltiva la terra: dobbiamo costruire il futuro migliore per l’agricoltura italiana”. Così il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, il deputato della Lega Mirco Carloni, autore della legge che introduce il credito d’imposta per la formazione in agricoltura.