Dall’Europa all’Italia robot cognitivi e AI generativa: all’IRCCS San Raffaele il primo incontro del progetto Tornado

È in corso all’IRCCS San Raffaele di Roma il primo incontro (Plenary Meeting e Assemblea Generale) del progetto europeo TORNADO (foundation models for robots that handle small, soft and deformable objects), avviato a gennaio 2025 e finanziato nell’ambito di Horizon Europe (Grant Agreement n. 101189557) con il supporto della European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Durante la due giorni (17 – 18 settembre), i partner del consorzio TORNADO, tra cui università, centri di ricerca e aziende provenienti da tutta Europa, faranno il punto sui progressi raggiunti in questi primi 8 mesi e pianificheranno i prossimi passi sulla gestione progettuale e tecnica, le attività di innovazione e comunicazione dei risultati, gli impatti attesi e gli indicatori di performance. L’obiettivo principale del progetto, che si fonda su un consorzio europeo multidisciplinare che riunisce ricerca, industria e aziende, è sviluppare una nuova generazione di robot cognitivi integrati con modelli di intelligenza artificiale generativa in grado di adattarsi a compiti complessi e mutevoli, con particolare attenzione alla manipolazione di oggetti piccoli, morbidi e deformabili, una delle sfide più impegnative nel campo della robotica.

“Un momento cruciale di confronto e di valutazione dello stato di avanzamento” sottolinea la prof.ssa Fiorella Guadagni, referente scientifico di TORNADO, Responsabile dell’Area Biobanca, Biotecnologie Avanzate e Biomarker Discovery dell’IRCCS San Raffaele e Professore Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica all’Università San Raffaele Roma. “Per l’IRCCS San Raffaele si tratta di un’opportunità importante per poter contribuire con la nostra esperienza scientifica e clinica. Nei due giorni di lavoro ci concentreremo non solo sul coordinamento delle attività, ma anche sul rafforzamento della collaborazione tra i gruppi di ricerca e sull’organizzazione dei prossimi step, con l’obiettivo di tradurre rapidamente l’innovazione tecnologica in benefici concreti per la salute e la qualità della vita”.

