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Immigrazione, Meloni: "Tenere alta attenzione sulle frontiere esterne Ue"

venerdì 16 ottobre 2026
Immigrazione, Meloni: "Tenere alta attenzione sulle frontiere esterne Ue"

1' di lettura

Durante la riunione sulle migrazioni prima del Consiglio Europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "con riferimento a quanto avvenuto a Ceuta l'estate scorsa, ha sottolineato la necessità di mantenere alta la vigilanza sulle frontiere esterne dell'Unione, focalizzandosi sulla prevenzione dell'immigrazione irregolare e dei relativi rischi di sicurezza". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. Meloni ha inoltre posto il tema di una "revisione mirata" della legislazione europea per rendere "più efficaci" le nuove procedure relative al trattenimento dei migranti irregolari alle frontiere.

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Meloni, insieme ai primi ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Rob Jetten, ha ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri maggiormente interessati al tema delle soluzioni innovative da applicare alla gestione del fenomeno migratorio. Insieme a Italia, Danimarca, Paesi Bassi e Commissione Europea, hanno preso parte all'incontro Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svezia. La riunione ha consentito di fare il punto sui "progressi" raggiunti negli ultimi mesi e sulle prossime iniziative, con particolare attenzione alla "prevenzione degli arrivi irregolari di massa" alla strumentalizzazione dei migranti e all'attuazione del nuovo quadro normativo europeo.

Tra gli emendamenti presentati al testo dovrebbero esserci sia una proposta esplicita di citare i cosiddetti 'pull factor' sia una richiesta di impegno sull'attivazione di un nuovo meccanismo di emergenza sulle migrazioni dopo la crisi di Ceuta. Si tratta di richieste che potrebbero accendere il dibattito nella riunione del Consiglio.

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