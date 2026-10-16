Milan, Cisse gelato in diretta da Fabio Capello: "Non prendere questo vizio"

Tre gol per entrare nella storia del calcio italiano, ma anche una lezione inattesa davanti alle telecamere. Alphadjo Cisse è stato il grande protagonista del 4-0 del Milan sul campo del Salisburgo in Europa League. A 19 anni e 358 giorni, l'attaccante rossonero è diventato il più giovane italiano di sempre a realizzare una tripletta nelle principali competizioni europee. Un'impresa che gli è valsa i complimenti di Fabio Capello, accompagnati però da una bacchettata in diretta su Sky Sport.

L'ex allenatore milanista ha voluto richiamare il ragazzo su un aspetto del suo gioco: "Ti guardavo durante la partita e un po' di volte quando avevi la palla fra i piedi la giocavi indietro quando potevi darla in avanti. Non prendere questo vizio, visto che nelle prime partite che hai giocato con il Milan in Serie A, la giocavi in avanti". Poi l'invito a non perdere coraggio: "Quindi ritorna a fare questa cosa, giocala in avanti e non giocarla indietro. Non farmi arrabbiare, perché io credo in te”. Un intervento pronunciato con tono affettuoso, che ha comunque sorpreso Cisse. Il giovane, visibilmente spiazzato, ha replicato con poche parole: "Va bene, lo prenderò come consiglio, grazie”.

Arrivato in estate dal Catanzaro, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Verona, Cisse sta vivendo un avvio di stagione straordinario. Sono già cinque le reti in sette presenze, comprese quelle realizzate contro Torino e Juventus. Numeri che lo rendono il miglior marcatore stagionale del Milan. Lui, però, preferisce parlare della squadra: "Oggi era importante vincere, l'abbiamo fatto, quindi siamo molto contenti". E sul rapporto con Ruben Amorim aggiunge: "Quello che lui dice può essere una spinta per me, diciamo che comunque arrivo dalla Serie B, però ho avuto dei compagni che mi hanno accolto molto bene, quindi poi in campo è stato molto più semplice".