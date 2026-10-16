Gigi Cagni, la sfuriata clamorosa su Adani: "Imparate a stare al mondo"

Gigi Cagni torna a parlare di Lele Adani. E anche questa volta non lo fa con belle parole. "Ragazzi - esordisce -, imparate a stare al mondo. Dovete avere rispetto delle persone che hanno fatto questo mestiere. Voi non avete mai fatto gli allenatori". Poi aggiunge: "Mai avrei pensato a 76 anni di raccogliere le olive, è una roba troppo bella. Ho fatto benissimo a smettere di fare l'allenatore. Aveva ragione Adani, per colpa mia non siamo andati ai Mondiali, quindi è meglio che abbia smesso", dice con ironia rifacendosi alle parole pronunciate in passato da Lele.
Cagni e Adani si punzecchiano da diverso tempo. Anni fa l'ex allenatore aveva detto che "quando c'è lui a commentare le partite tolgo il volume", aggiungendo che "cerca di fare il protagonista, ma non è preparato, sulla sua lavagna fa vedere delle cose che non sono realizzabili". In seguito alla sconfitta della Nazionale ai rigori contro la Bosnia, Lele aveva detto: "Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni, tanti allenatori come Cagni".
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Una provocazione alla quale Cagni aveva risposto: "Pensate che lo paghiamo, lo pago anch’io. E ancora: "Finché Adani starà in Rai resisterà, ma poi sparirà perché non ha niente da dire. Io posso essere non capace in tante cose, ma non posso sentire che non capisco di calcio. Perché allora mi incazzo. Tra me e Adani non c'è confronto. Sicuramente parlo meno bene, meno forbito, ma sono chiaro ed esperto".