Gigi Cagni, la sfuriata clamorosa su Adani: "Imparate a stare al mondo"

Gigi Cagni torna a parlare di Lele Adani. E anche questa volta non lo fa con belle parole. "Ragazzi - esordisce -, imparate a stare al mondo. Dovete avere rispetto delle persone che hanno fatto questo mestiere. Voi non avete mai fatto gli allenatori". Poi aggiunge: "Mai avrei pensato a 76 anni di raccogliere le olive, è una roba troppo bella. Ho fatto benissimo a smettere di fare l'allenatore. Aveva ragione Adani, per colpa mia non siamo andati ai Mondiali, quindi è meglio che abbia smesso", dice con ironia rifacendosi alle parole pronunciate in passato da Lele.

Cagni e Adani si punzecchiano da diverso tempo. Anni fa l'ex allenatore aveva detto che "quando c'è lui a commentare le partite tolgo il volume", aggiungendo che "cerca di fare il protagonista, ma non è preparato, sulla sua lavagna fa vedere delle cose che non sono realizzabili". In seguito alla sconfitta della Nazionale ai rigori contro la Bosnia, Lele aveva detto: "Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni, tanti allenatori come Cagni".