AL VIA LA CAMPAGNA MEDIASET PER LA FESTA DEI NONNI 2025

In occasione della Festa dei Nonni – che si celebra giovedì 2 ottobre – Mediaset lancia la campagna istituzionale “Chiamali come vuoi, amali più che puoi”, un omaggio a tutti i nonni e all’importanza che ricoprono all’interno della famiglia. Lo spot sarà trasmesso oggi e domani su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

La campagna mette in risalto il patrimonio di affetti e saggezza dei nonni, figure fondamentali nella vita familiare e nella crescita delle nuove generazioni. Il racconto sottolinea il valore della loro presenza quotidiana e la forza dei gesti di cura che creano legami indissolubili.

Riprendendo il concept già al centro delle campagne per la Festa del Papà e la Festa della Mamma, “Chiamali come vuoi, amali più che puoi” celebra i nonni, sottolineando come ogni appellativo affettuoso diventi il segno concreto di amore e vicinanza.