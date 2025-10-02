Leah Benoz: "È l'antisemitismo a essere genocida"

Leah Benoz, giornalista e analista, commenta sui Instagram quanto accaduto a Manchester dove due persone sono state uccise a coltellate proprio nel giorno dello Yom Kippur vicino ad una sinagoga. Leah Benoz spiega cosa si prova in queste ore a Manchester, una città già colpita dal terrorismo in passato. E ora di nuovo nel mirino del terrore. Ma la cronista afferma di essere orgogliosa della città dove ha studiato e dove ha cominciato a lavorare: "Stiamo uniti, questa è Manchester". Qui di seguito il video del suo intervento.

