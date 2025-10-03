Intesa SanPaolo: la giovane promessa del tennis Jacopo Vasamì è nuovo testimonial

In una nota, Intesa SanPaolo comunica di accogliere nella propria squadra di testimonial Jacopo Vasamì, nuova promessa del tennis italiano: il giovane e promettente tennista entra a far parte dei talenti sostenuti dal Gruppo guidato da Carlo Messina, al fianco di campioni come Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Vasamì, classe 2007, abruzzese di Avezzano (L’Aquila), è attualmente n.4 al mondo nella categoria Juniores (aggiornata a settembre 2025).Si è formato alla Rafa Nadal Academy di Marbella dove si è trasferito all’età di 12 anni e mezzo. Oggi vive e si allena a Roma con Fabrizio Zeppieri.

Chi è Jacopo Vasamì

Il 2025 è un anno di svolta per l’atleta con ottimi risultati internazionali sia a livello juniores, con la vittoria del Torneo Bonfiglio di Milano, sia a livello professionistico con la semifinale raggiunto al torneo challenger di Milano e l’ingresso nelle classifiche ATP. Con la firma di questa partnership, sottolinea l’istituto di credito, Intesa Sanpaolo conferma la sua attenzione per i giovani talenti sportivi, con particolare attenzione al tennis, nel solco del suo ruolo di Host Partner alle Nitto ATP Finals di Torino, delle partnership con i due migliori italiani al mondo Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP, e Jasmine Paolini, numero 8. Intesa Sanpaolo sostiene inoltre iniziative tennistiche internazionali come il Piemonte Open e il Trofeo della Mole. Dedizione al lavoro, serietà, simpatia e talento sono i valori che Intesa Sanpaolo ha trovato in Jacopo Vasamì, un giovanissimo atleta che è già un esempio e un orgoglio tutto italiano. La partnership ricalca quella firmata con Jannik Sinner nel 2021, quando anche lui era una giovane promessa che si affacciava con grinta e determinazione al circuito tennistico internazionale con gli straordinari risultati noti.