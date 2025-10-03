PREMIO PIRANDELLO A BERGAMASCO E ANDO’

Il regista Roberto Andò e l'attrice Sonia Bergamasco vincitori del premio nazionale di Teatro Luigi Pirandello. Il premio del presidente onorario della giuria, professoressa Maria Concetta Di Natale, è andato a Sarah Zappulla Muscarà, ordinaria di Letteratura italiana. La cerimonia si è svolta nel parco archeologico della valle dei Templi con l'esibizione del pianista Alessandro Gervasi. Le motivazioni del premio sono state lette dall'attore e regista, Gaetano Aronica, Presidente Fondazione Teatro Luigi Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, dal puparo Antonio Tancredi Cadili e dall'attrice Maria Maurigi.

Organizzato dalla Fondazione Sicilia e dalla Fondazione per l'Arte e la Cultura "Lauro Chiazzese", è stato istituito per onorare la memoria e l'eredità del grande drammaturgo siciliano e per celebrare il valore educativo, culturale e civile del teatro.

<È un grande privilegio organizzare questa edizione speciale del premio insieme alla Fondazione Chiazzese nell'anno che vede Agrigento, città di arte e bellezza, Capitale italiana della Cultura 2025 - ha detto Maria Concetta Di Natale, presidente Fondazione Sicilia - Il teatro porta con sé un bagaglio di enorme valore che si proietta verso il futuro attraverso la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni e il rapporto diretto con il pubblico>.

Tra le illustri personalità del teatro protagonisti delle passate edizioni figurano Giorgio Strehler, Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Toni Servillo solo per citarne alcuni.