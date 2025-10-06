Università San Raffaele Roma è partner del Master in Management dello Sport System: presentati i nuovi percorsi Digital e College

L’Università San Raffaele Roma arricchisce la propria offerta formativa della Football University con il masterSport, Master Internazionale in Management dello Sport System, in collaborazione con l'Università degli Studi di San Marino. Nato nel 1996 a San Marino è considerato tra i più prestigiosi percorsi di formazione in ambito sportivo al mondo. Per la prima volta, a partire da quest’anno, il Master offre agli studenti due diversi percorsi: College – il percorso che ha reso celebre il master e che prevede 16 settimane di formazione di cui quattro settimane intensive di attività in presenza con incontri, eventi, visite e collaborazioni pratiche formative sul campo, ed uno stage curriculare come primo inserimento nel mondo lavorativo - e Digital - una proposta innovativa e di alto livello online, pensata per chi desidera accedere a contenuti esclusivi senza vincoli logistici e con la massima flessibilità.

In trent’anni di storia, masterSport ha formato oltre settecento studenti, oggi manager affermati in Italia e all’estero, grazie a un approccio che combina formazione teorica, pratica sul campo e un solido network di professionisti.

Il prestigio del Master è stato recentemente confermato dalla classifica 2025 di Sport Business International, in cui si è posizionato al secondo posto in Europa per l’impatto sulla carriera degli studenti e al primo posto in Europa (terzo al mondo) per l’utilità dei contenuti nel lavoro quotidiano dei diplomati.

“L’Università San Raffaele Roma crede fortemente nel valore della formazione di alto livello nello sport system. Con la nostra tecnologia all’avanguardia e l’esperienza della Football University offriamo agli studenti e professionisti la possibilità di formarsi con flessibilità. In questo modo il masterSport si apre a nuove prospettive, diventando un modello sempre più internazionale e inclusivo, capace di preparare figure professionali pronte a raccogliere le sfide di un settore in continua evoluzione” – ha dichiarato Vilberto Stocchi, Magnifico Rettore Università San Raffaele Roma.