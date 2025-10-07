Libero logo
Flotilla, i soldati israeliani ripresi a bordo: ecco come trattano gli attivisti, davvero

martedì 7 ottobre 2025
Flotilla, i soldati israeliani ripresi a bordo: ecco come trattano gli attivisti, davvero

(TikTok)

1' di lettura

Eccoli, i soldati israeliani che "ci hanno rapito con la forza". Su TikTok sta diventando virale un video che ritrae i militari dell'Idf sulle barce della Global Sumud Flotilla, subito dopo l'abbordaggio. 

Tired of the propaganda of Israel haters

I soldati danno bottigliette d'acqua e panini agli attivisti pro-Pal, li aiutano a spostarsi e a scendere dalla barca. Una immagine antitetica a quella emersa dalle testimonianze di chi è rimasto per un paio di giorno nelle carceri israeliane prima del rimpatrio.

