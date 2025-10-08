Fitness: per l’80 per cento degli italiani la prima motivazione per allenarsi è il benessere mentale e psicologico

L’86,4% degli italiani considera l’allenamento importante per sentirsi più energico e migliorare l’umore, l’83,8% lo ritiene utile per scaricare la tensione e lo stress, mentre il 76,3% lo associa al recupero dell’autostima e della fiducia. Sono questi alcuni dei dati più interessanti che emergono dalla seconda rilevazione dell’Osservatorio “Fitness & Benessere in Italia”, condotto da AstraRicerche e commissionato da Anytime Fitness, il più grande network di palestre in franchising al mondo, con oltre 5.600 club attivi a livello globale e 58 già operativi in Italia.

L’indagine demoscopica, basata su un campione rappresentativo di oltre 1.800 italiani, mette in luce come la componente psicologica dell’allenamento sia oggi centrale nella percezione del benessere: per la maggior parte degli intervistati, allenarsi non è più soltanto una questione estetica o legata alla forma fisica, ma un gesto consapevole di cura personale, un modo per ritrovare equilibrio emotivo e affrontare con maggiore serenità le sfide quotidiane.

A partire da questa consapevolezza, la ricerca ha anche approfondito i criteri che orientano la scelta della palestra, evidenziando quanto siano determinanti aspetti pratici come la pulizia, la competenza del personale, la qualità delle attrezzature e la comodità logistica.



FITNESS COME TERAPIA: PER 8 ITALIANI SU 10 È LA CHIAVE DEL BENESSERE MENTALE

Se la motivazione principale per allenarsi è legata al benessere mentale, i dati dell’Osservatorio mostrano che gli italiani attribuiscono all’attività fisica una gamma molto ampia di effetti positivi. Sul piano psicologico, l’86,4% dichiara che allenarsi aiuta a sentirsi più energico e a migliorare l’umore, l’83,8% lo considera uno strumento efficace per scaricare la tensione e lo stress, mentre il 76,3% lo associa al recupero dell’autostima e della fiducia.

Dal punto di vista fisico, il 77,9% ritiene l’allenamento utile per migliorare le proprie prestazioni, il 77,7% lo collega alla prevenzione delle malattie e a una vita più lunga e sana, il 73,3% lo associa al controllo del peso e il 72,7% al potenziamento muscolare.

Infine, la dimensione sociale, pur meno centrale, non è trascurabile: il 53,2% degli intervistati riconosce alla palestra un valore relazionale, come luogo dove conoscere nuove persone e condividere tempo con chi si conosce.

PULIZIA, COMPETENZA E RAPPORTO QUALITÀ-PREZZZO: LE PRIORITÀ DEGLI ITALIANI NELLA SCELTA DELLA PALESTRA

Questa visione ampia e integrata del benessere si riflette anche nei criteri con cui gli italiani scelgono la palestra. La decisione si basa su elementi concreti e funzionali: in cima alle priorità ci sono la pulizia e manutenzione della struttura (82,5%), la competenza del personale (78,5%) e un prezzo accessibile (78,4%). Seguono la qualità delle attrezzature (76,3%), un'atmosfera accogliente (73,9%) e la vicinanza a casa o al lavoro (73,4%).

Contano anche la varietà dei macchinari (72,4%), la presenza di spazi ampi e ben organizzati (73,8%) e la modernità degli ambienti (68,6%). Tra gli elementi più innovativi, raccolgono consensi il supporto personalizzato (65,4%), l'apertura 365 giorni all'anno (59,6%) e l'innovazione tecnologica (58,3%).



CONSAPEVOLE, ESIGENTE E IN CERCA DI EQUILIBRIO: IL PROFILO DEL NUOVO UTENTE FITNESS

I dati dell’Osservatorio restituiscono il profilo di un utente fitness sempre più consapevole, esigente e orientato al benessere psico-fisico nella sua totalità. In un contesto in cui il fitness non è più solo performance o estetica, ma sempre più salute mentale, equilibrio e qualità della vita, diventa fondamentale comprendere le esigenze reali delle persone.

“L’osservatorio ci permette di andare oltre i numeri e cogliere il senso profondo dell’allenamento per gli italiani,” ha commentato Roberto Ronchi, Amministratore Delegato di Anytime Fitness Italia. “Vogliamo essere un punto di riferimento per chi cerca benessere e supporto a 360 gradi, e per farlo dobbiamo partire dall’ascolto. I dati ci aiutano a migliorare, a personalizzare l’esperienza e a rendere ogni nostro club un luogo dove sentirsi accolti, motivati e liberi di essere sé stessi.

IL MODELLO ANYTIME FITNESS

Anytime Fitness è il più grande franchising del fitness al mondo. Nato negli USA nel 2002 e presente in 42 Paesi, vanta oltre 5.600 club ed è l’unico gruppo operativo in tutti i continenti con più di 5 milioni di iscritti. Oggi in Italia, Anytime Fitness conta 58 club, distribuiti tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Sicilia. Il piano di espansione prevede uno sviluppo esponenziale nei prossimi 2-3 anni, con diverse nuove aperture già programmate nei prossimi mesi.

Il format di affiliazione al sistema Anytime Fitness si differenzia offrendo un servizio di altissimo livello al partner, supportandolo in ogni fase dell’attività attraverso un’assistenza attenta e professionale. L’offerta di affiliazione si rivolge a imprenditori - non necessariamente con esperienze specifiche nel settore del fitness -manager o professionisti, interessati a investire in un format caratterizzato da solidità finanziaria e stabilità del network che vanta un success rate a livello globale del 96%, con il 60% degli affiliati che possiede più di 3 palestre ed il 44% dei franchisee che è proprietario di oltre 5 club.