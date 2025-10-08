Manovra: "Casasco annuncia le proposte di Fi per le imprese. Investimenti produttivi e anche ammortamento anticipato"

"Favorire gli investimenti produttivi attraverso una prosecuzione del Piano 5.0, semplificato e allargato, direttamente in Legge di Bilancio senza prevedere altri decreti attuativi". Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, annuncia le proposte per le imprese da inserire nella manovra economica per il prossimo anno del partito guidato dal vicepremier Antonio Tajani. "Potenziamento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo, che è motore e spinta alla crescita soprattutto in ambito digitale e tecnologico, con l’innalzamento dell’aliquota del credito di imposta dal 10 al 20 per cento".

"Possibilità di ammortamento anticipato per i primi due anni sull’acquisto di un bene strumentale nuovo, utilizzando un coefficiente sino al 30 per cento. Ires premiale semplificata ed allargata per favore quelle imprese che operano più scelte di investimenti, nuove assunzioni e nuovi investimenti strumentali qualificati. Stabilizzare gli incentivi della Zes, zona economica speciale per il Mezzogiorno, con una proroga triennale, per dare stabilità alla programmazione degli investimenti, non solo strutturali ma anche di attrattività di siti industriali", conclude Casasco.